Vestirse para ganarse un premio

El actor Joaquin Phoenix, ganador como mejor actor en la temporada de premios 2020 por su papel en Joker, salió fácil del asunto. Decidió, en conjunto con su diseñadora Stella McCartney, vestirse con el mismo traje para ir a recibir el galardón. Tuvo que ver con el cuidado del planeta y la moda sostenible, muy acorde con las causas que defiende y que ha expresado en sus discursos a la hora de recibir los galardones.

Su decisión ha sido bien recibida y alabada, pero para la gran mayoría de personalidades no es aún una opción “porque las miradas están puestas en ellos”, explica Carlos Piedrahita, asesor de imagen integral, quien añade que se convierte en un reto elegir el look para cada gala. “Cada una tiene una impronta y cada artista un sello que debe resaltar. Hoy la moda se ha vuelto más expresiva, con estéticas más arriesgadas y dramáticas”. Muchas veces es una manera de expresar un mensaje. Natalie Portman llevaba en su capa los nombres de las directoras de cine que no fueron nominadas a los Oscar.

Esto pone a los estilistas de las celebridades (quienes escogen las prendas) a no ir a la ligera, precisa Piedrahita. Es un trabajo en equipo en el que se evalúa que cada estrella esté y se sienta bien, “lo que los televidentes vemos en pantalla es el resultado de una labor rigurosa, pensada y que tiene un propósito, y no un atuendo elegido en una tienda de lujo que fue un simple antojo de momento”, concluye el asesor.

Este es un ejemplo de cómo se vistieron los actores ganadores en cada uno de los premios del año. Compare.