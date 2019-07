El hombre que reinventó la manera de vender carros

Y dio en el clavo, los norteamericanos querían un carro con apariencia deportiva, así no fuera el más rápido. Una lección inolvidable de mercadeo y conocimiento del cliente, tanto los jóvenes que compraban por primera vez un auto como quienes adquirían un segundo carro para la casa.

Para ello, Ford utilizó plataformas y motores ya usados en otros productos, pero los vistió con un diseño rompedor, único. Si bien Iacocca no diseño el carro, sí logró convencer a las directivas de la compañía para producirlo, aunque destinaron la cifra más baja en la historia de la empresa para el nuevo modelo, 45 millones de dólares.

No todo estaba saliendo bien para Ford a finales de los 50. El fracaso de la submarca Edsel, que llevaba el nombre del hijo mayor de Henry Ford , le costó enormes cantidades de dinero a la empresa y el avance de los automóviles ligeros y deportivos que llegaban de Europa estaban mordiendo una importante porción del mercado. Iacocca pensó en desarrollar un automóvil que tuviera aspecto y comportamiento deportivo, pero que no fuera caro y así poder colocarlo entre la clase media.

Para 1971 los automóviles compactos europeos conquistaban nuevos públicos a este lado del mundo. Ford necesitaba una respuesta. Iacocca pidió a los ingenieros y diseñadores un vehículo basado en estas características.

Robert Eidschun encabezó el equipo que diseñó en muy poco tiempo y con bajo presupuesto, un modelo al que denominaron Pinto. Inicialmente fue un gran éxito y se vendieron más de 400.000 unidades, pero estudios de seguridad descubrieron dos fallos enormes: el tanque de combustible estaba ubicado por detrás del eje posterior, lo cual hacía que en caso de un golpe trasero el auto se incendiara con facilidad.

También, la carrocería resultaba muy débil y en caso de choque podía bloquear las puertas e impedir que los pasajeros desalojaran la cabina. Así y todo, el carro continúo en producción hasta 1980. “No siempre se puede ganar” fue su frase cuando las ventas del carro ya no respondieron.

Hasta hubo resurrección

Mientras Iacocca copaba las portadas de Newsweek, Time y The New York Times, Henry Ford II, nieto del fundador de la compañía, tenía constantes divergencias con el presidente de su empresa, que facturaba más de 1.800 millones de dólares anuales. El tema del Ford Pinto y sus problemas no ayudaron mucho. El 13 de julio de 1978 y tras 32 años en la organización, Iacocca fue despedido de Ford de manera humillante.

Al enterarse del hecho, John Riccardo, entonces presidente de Chrysler, contactó a Iacocca. Riccardo veía cómo las finanzas de Chrysler venían en caída libre. Ni los bancos ni los proveedores daban respiro, las ventas no respondían y la situación era desesperada. Iacocca aceptó en septiembre de 1978 el reto de asumir la dirección siempre y cuando se le dieran plenos poderes.

Arrastró a varios excompañeros en Ford y en un periodo de cuatro años puso a Chrysler a dar ganancias, cuando registraba pérdidas por 160 millones de dólares cuando llegó.

Un nuevo segmento

En 1974, Iacocca conoció un proyecto para desarrollar un vehículo de un solo cuerpo (monovolumen) y que pudiera acomodar en un tamaño compacto a una familia de 5 o 7 personas. La idea del ingeniero Hal Sperlich fue desechada por Henry Ford II en su momento. Iacocca se acordó de esa idea y la retomó con Chrysler. El objetivo, un auto familiar y económico.

En 1983 bajo las marcas Dodge y Plymouth, Iacocca presentó el Voyager / Caravan. Se inauguraba un nuevo segmento entonces, el de las minivan. El éxito fue rotundo (25 % del total de las ventas de Chrysler) hasta entrada la primera década del siglo XXI y la mayoría de fabricantes tuvieron que proponer sus versiones. Ante el avance de los carros japoneses a comienzos de los 80, Iacocca se propuso producir modelos en Chrysler con motores pequeños de cuatro cilindros, a los que llamo los K-Cars (Dodge Omni / Aries y Plymouth Reliant / Horizon), con un consumo de combustible muy contenido.

Con una agresiva estrategia publicitaria y bajo el eslogan “Si encuentras un auto mejor, cómpralo”, Iacocca logró pagar así las deudas de Chrysler, poner los números en negro e invertir 300 millones de dólares en la modernización de las plantas.