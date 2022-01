Los diseños retro llegan a los SUV modernos

¿Cómo es?

Esta corresponde a la sexta generación del Bronco y es la primera vez que tiene una carrocería de cuatro puertas. El modelo comercializado en Colombia corresponde a la versión Sport y llega en dos niveles de acabado: Big Bend y motorización 1.5 turbo de tres cilindros y el que probó EL COLOMBIANO, un 2.0 turbo de 240 caballos y caja automática de ocho velocidades, con el nivel de acabado Wildtrak, cuyo precio es de $164,9 millones.

El chasis es monocasco, y en esta plataforma, de 4,3 metros de larga, también va montado otro modelo de la marca, el Escape. Tiene sistema 4x4 con bloqueo de diferencial y varios modos de manejo denominados G.O.A.T (Go Over Any Terrain), entre los que se encuentran Lodo / Surcos, Resbaladizo, Arena, Rocas, Sport y Eco. Los rines son de 17 pulgadas en aluminio. La altura al piso es de 22,4 centímetros y la capacidad de vadeo de 60.