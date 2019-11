Una feria le da ideas para estrenar carro

Mercedes-Benz: exhibirá el Clase A en su carrocería sedan y con referencia A200, lo mismo el CLA 180, así como el GLC 350e Coupe con microhibridación y la nueva y espectacular Clase G, el tope de gama de los SUV de Mercedes, con la G63 a la cabeza y sus 585 caballos.



Mitsubishi: trae un nuevo modelo, el Eclipse Cross, un SUv tipo coupe con un atrevido diseño y sistema 4x4 inteligente en sus versiones más equipadas. El motor es un 2.0 de 147 caballos con caja automática



Nissan: La estrella en su estand será el LEAF de segunda generación, un eléctrico con mayor autonomía, renovado diseño y características tecnológicas de vanguardia.



SEAT: vuelve a Medellín y aprovecha para presentar sus nuevos SUV Arona y Ateca, más el regreso del compacto deportivo Leon Cupra, con 290 caballos y motor 2.0 con turboalimentación.



RAM: presenta el pick up doble cabina RAM 1000, llamado Fiat Toro en otros mercados y de fabricación brasilera e interesante diseño. Tiene el motor 1.8 de 16 válvulas con 128 caballos y una caja automática de 6 velocidades con tracción sencilla 4x2.



Subaru: mostrará sus camionetas XV, Outback y Forester con la tecnología EyeSight, que monitorea el vehículo en diferentes momentos de la conducción y despliegan un sistema de seguridad pasiva que evita accidentes en gran porcentaje.



Suzuki: tiene el carro más barato del mercado nacional, el Alto 800, que llamará bastante la atención. La Vitara Live Turbo también es otra novedad de la marca japonesa con el motor 1.4 sobrealimentado.



Toyota: muestra el Rush, modelo de acceso a los SUV de la marca, pero la gran novedad es la llegada del Corolla híbrido no enchufable, el vehículo de estas características más barato del mercado nacional. Tendrá también la nueva generación del RAV4 en vitrina.



Volvo: tiene toda su línea de camionetas con los modelo híbridos y se muestra oficialmente el regreso del sedan S60, probado hace poco por EL COLOMBIANO en su versión T4 de 190 caballos con motor 2.0.



SsangYong: otra marca que renovó casi todo su portafolio y que vuelve a la ciudad, exhibiendo sus SUV Tivoli, Rexton G4 y la Pick Up Rexton Sports, todas con nuevo diseño.