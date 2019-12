Todas las curiosidades de las bodas de Carolina Guerra

“Todo el mundo tiene derecho a opinar, de hecho tuve un debate en radio y un mánager decía que los artistas somos una marca y eso no solo me parece erróneo, sino ofensivo. Un artista es como una persona común y corriente, que tiene opiniones y posturas y que está en el la absoluta libertad de expresarlas cuando quiera”.

Sueño conquistado

“Mentiría si dijera que no me imaginaba nada de lo que me está pasando hoy, de hecho a eso vine a Los Ángeles y no he logrado ni la mitad de lo que me he propuesto. Hay que seguir creciendo, trabajando, estudiando, rompiendo estereotipos y cambiando paradigmas”.

Camino difícil

“Llegar a Los Ángeles fue complejo, tuve tropiezos económicos, me robaron toda la plata cuando llegué, me estafaron dos veces, me tocó caer y volverme a levantar, por eso me siento orgullosa de lo logrado, porque todo me lo he ganado a pulso”.

Matrimonio de película

“Mi boda fue idílica, fue descubrirme en algo que desconocía y me encantó, porque nunca lo visualicé, fue una sucesión de descubrimientos muy lindos que me gocé y recordaré siempre con todo el amor del mundo”.

Boda en el desierto

“Las dos bodas no fueron algo premeditado o con lo que habíamos soñado, nosotros habitualmente vamos al festival Burning Man (en Nevada) y para David (su esposo) era muy importante hacer un tipo de ceremonia ahí, entonces lo hicimos, fue algo que no estaba planeado”.