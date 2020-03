Falleció James Lipton, creador y presentador de Inside the Actors Studio

James Lipton era un rostro conocido en el mundo. Su programa, Inside the Actors Studio se vio también en Colombia por Film & Arts. El presentador, productor y académico del teatro, como lo señaló el diario The Hollywood Reporter, falleció este lunes 2 de marzo a los 93 años en su casa en Nueva York. Tenía cáncer de vejiga.

El formato del programa era una entrevista sencilla, profunda e intensa. La escenografía se montaba en un escenario, eran dos sillas. Una para Lipton con una mesa al frente en la que organizaba sus preguntas y la cronología del actor que tenía al frente, en fichas bibliográficas, y otra para el invitado, con una mesa pequeña al lado y agua, mucha agua para tomar en el transcurso de una hora que duraba la conversación.

Al frente, público, la mayoría estudiantes de artes, teatro, cine o televisión que querían ver qué confesiones sacaba Lipton, con soltura y respeto y que al final tenían oportunidad también de preguntar. El programa siempre terminaba, antes de las preguntas del público, con el cuestionario Pivot.

Fueron 22 temporadas, 242 episodios, 242 entrevistas. Lipton navegaba por la carrera de cada una de las estrellas invitadas: actores, directores y escritores. Paul Newman fue el primero en asistir, el 14 de agosto de 1994.

“Inside the Actors Studio fue creado para servir como una clase magistral para los estudiantes de la Actors Studio Drama School, una empresa conjunta de Actors Studio y The New School”, escribió THR.

La página oficial del programa lamentó el fallecimiento de Lipton y recordó grandes estrellas que pasaron por el escenario del programa: “Alec Baldwin, Faye Dunaway, Matthew Broderick, Julia Roberts, Meg Ryan, Scarlett Johansson, Johnny Depp, Julianne Moore, Drew Barrymore, Tom Cruise, y muchos más que abrieron su corazón al querido presentador para hablar de sus vidas y sus carreras”, recordaron.

La última estrella en ser entrevistada por Lipton fue Ted Danson en enero de 2018. El programa Inside The Actors Studios ganó el premio Emmy en 2013 como Mejor Serie Informativa Especial, consiguió en su historia 20 nominaciones.