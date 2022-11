Jennifer Aniston, la actriz de la aclamada serie “Friends” se despidió este lunes 14 de noviembre de su recién fallecido padre John Anthony Aniston a sus 89 años de vida con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Eras uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas ido volando hacia los cielos en paz y sin dolor”, dice un texto que acompaña la publicación: una imagen de Jennifer bebé y su papá cargándola en sus brazos.

La actriz también se refirió a la fecha en la que falleció su padre, ya que sucedió el 11 de noviembre (11/11). “Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos”.

Su padre era un intérprete greco-estadounidense que participó en telenovelas como “Days of out lives”, “Love of life” y “Search for Tomorrow”. La primera de estas películas se estrenó en noviembre de 1965 y todavía se emite por cadenas de televisión.

Según la Agencia Efe, su papel como Victor Kiriakis le mereció dos premios Soap Opera Digest al mejor protagonista y mejor villano en una serie y un premio Emmy en junio de este año.

El hombre habría aceptado el galardón y Jennifer Aniston lo recibió en nombre de él.

“Este es un momento muy especial para mí. Es una oportunidad no solo para rendir tributo a un auténtico icono mundial de la televisión, sino también para reconocer los logros de un gran y respetado actor, que también es mi padre”.