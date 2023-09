Conservaron el color morado de la marca; sin embargo, a la paleta de colores agregaron un tono con el que lograron un interesante match para los looks: se trata de los lilas . También hay presencia de blancos y grises.

La cantidad de looks es muy variada, porque son prendas que se pueden combinar según las recomendaciones del manual de uso . Los hombres ahora tienen pantalón, dos camisas manga larga (blanca y lila), dos camisas manga corta (blanca y lila), un pullover (suéter) morado, una corbata y un blazer.

Pero eso no es todo, la prenda icónica de Etérea es el blazer-capa para las tripulantes . Se trata de una chaqueta morada oscura que en la parte derecha es muy estructurada, con un toque de sastrería, y en la izquierda es una capa con onda y movimiento que cubre todo el brazo. Al interior tiene un botón que permite ajustarse a la blusa o vestido para que no se caiga.

No reemplazaron los tacones por tenis, como es la tendencia actual, porque las mismas tripulantes les solicitaron conservar este tipo calzado que, según les manifestaron, les aporta elegancia y estatus. “Para ellas estar en los aeropuertos es como caminar en una pequeña pasarela, disfrutan estar elegantes. Tiene dos pares de tacones, uno que es más cerrado, de tacón grueso y no es tan alto, que les proporciona comodidad hasta cierto momento; y tienen otros tacones más bajitos que son los que se pueden cambiar en el avión”, dice María José.

Uno de los detalles que se destaca de esta colección son los sistemas de cierre. Las blusas de las mujeres en la parte de atrás tienen un cierre con botón y elástico que hacen que la prenda sea funcional a la hora de realizar algún movimiento. Los largos de las camisas también fueron pensados para que cuando levanten las manos durante alguna de las tareas, estas no se salgan.