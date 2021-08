Paramount+ ofrece contenidos de marcas como Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., CBS, Smithsonian Channel, así como nuevas series originales y exclusivas de Paramount+ y películas taquilleras del cine.

La plataforma es muy fuerte en contenidos clásicos de series como NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris y Dexter, entre otras.

Además, incluye éxitos recientes como The Handmaid’s Tale, Yellowstone y Your Honor, y los estrenos más populares como The Good Lord Bird, The Comey Rule, así como Blackbird.

El acceso a los servicios de Paramount + está disponible en los planes postpago de telefonía móvil de Claro y también para los que tengan servicios fijos de la compañía.

Para ver los contenidos solo basta entrar a la aplicación Claro Video, que tienen los usuarios de telefonía o de los servicios de hogar.