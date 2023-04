Los llamados días santos no solo son propicios para la reflexión y el descanso, sino para ponerse al día con la amplia oferta de películas y series en las plataformas de streaming y en las salas de cine.

Más allá de los títulos bíblicos, que son tendencia en Semana Santa, hay un amplio menú de estrenos y novedades para escoger, más allá de las listas de las más vistas que cada plataforma publica, títulos que generalmente poco cumplen con las expectativas.

En Netflix, en ese top aparecen en películas producciones como Misterio a la vista, con Jennifer Aniston y Adam Sandler; Noé, Emergencia en el aire, Misterio a bordo, Boksoon debe morir, El duende maldito, Vecinos invasores, Home, no hay lugar en el hogar y Power Rangers, mientras que las series más buscadas son Agente nocturno, El cartel de los sapos, el origen, Pablo Escobar, el patrón del mal, La primera vez y Soy Georgina.

De acuerdo con www.flixpatrol.com los títulos más vistos en Disney + son Moana y Buscando a Nemo, en películas, y The Mandolorian y Bluey, en series.

En Prime video dominan Perfect Adicction y Die Har The Movie (películas) y The Power y The lord of the rings: the rings of power (en series).

En HBO mandan Black Adams y How to lose a guy in 10 days (cine) y The last of Us y Gotham Knights (series).

Sin embargo, si se quiere salir de lo más visto, con el apoyo de expertos en temas de cines y televisión presentamos una guía de recomendados.

Juancho Parada (Bloguero)

Recomienda conectarse en HBO Max con los títulos del cine más relevantes por los 100 años de Warner Bros. Hay clásicos de todos los géneros como 2001: odisea en el espacio, Sueños de Fuga, Matrix y Viernes 13.

“En Prime Video estrenan el 7 de abril Gangs of Lagos, la primera producción africana original para esa plataforma, ambientada en las calles de Lagos, Nigeria”.

Sus recomendados en Netflix son Chupa, de Jonás Cuarón, hijo del ganador del Óscar Alberto Cuarón. “Historia familiar, fantástica que retoma el mito del chupacabras en plan infantil”.

“Como me gustan los true crimes también en Netflix encuentran Waco, el Apocalipsis texano, con imágenes inéditas del asalto a la secta davidiana, dirigida por David Koresh que dejó un terrible saldo de muertes. Justo el documental conmemora 30 años de ese funesto hecho”.

En cuanto a clásicos cita The It Crowd, en Netflix, y en HBO a The Office (Estados Unidos) y Friends.

En Disney +, Parada aconseja ver la temporada completa de Viaje al Centro de la Tierra, serie latinoamericana inspirada en la obra de Julio Verne, donde participa Margarita Rosa de Francisco. “Y para los amantes de los dramas familiares en esa misma plataforma podrán ver El Crossover, historia sobre una familia de basquetbolistas.

“Y en Disney + en el apartado National Geographic me encontré una docuserie del chef Big Moe Cason llamado World of Flavor, en donde un episodio visita Colombia”.