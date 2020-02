Queen reavivó la nostalgia del Live Aid 1985 para ayudar a Australia

La música se volvió a unir para ayudar. Más de una decena de bandas y músicos se presentaron este fin de semana en Sídney para recaudar fondos destinados a la lucha contra los incendios forestales que arrasan Australia.

Artistas como Queen con Adam Lambert de vocalista y el rocquero Alice Cooper lograron recaudar cerca de 10 millones de dólares australianos (6,73 millones de dólares estadounidenses, más de 20.000 millones de pesos colombianos) en donativos.

El megaconcierto benéfico duró 10 horas y reunió a 75.000 personas en el estadio ANZ. Además, el evento fue televisado y la audiencia alcanzó cerca de un millón de espectadores.

La agrupación británica volvió a interpretar, por primera vez, el set de canciones que hicieron parte de su recordada presentación en el estadio de Wembley durante el evento benéfico Live Aid en 1985.

Lambert, Brian May, Roger Taylor y otros músicos que apoyan a la banda en sus presentaciones en vivo interpretaron Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You y We Are The Champions.

Los fanáticos coreaban las canciones, grababan en sus teléfonos y algunos incluso rendían homenaje la fallecido cantante Freddie Mercury con su vestimenta.

Puede leer: Elton John suspende un concierto al quedarse sin voz

Los medios australianos equiparan la repercusión del megaconcierto en Sídney a las actuaciones del Live Aid de 1985, con el guiño de la participación de la banda Queen cuyo actual cantante trató de emular al entonces vocalista Freddie Mercury durante su icónica actuación en Londres.

“Creo que no he sentido algo parecido desde el Live Aid”, escribió en las redes sociales Brian May, guitarrista de Queen.