Ahora, ya radicada en Estados Unidos, los chismes volvieron por cuenta de una imagen que salió hace tres semanas en un partido de hockey sobre el hielo y en el que aparece con el presentador de The Voice en Estados Unidos, Carson Daly, quien es su amigo desde que la barranquillera lanzara su música en Estados Unidos y cuando fuera coach The Voice en 2013.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, dijo en ese momento.

No bastó con que Shakira pidiera a los medios de comunicación, en diciembre del año pasado, que dejaran las especulaciones sobre su vida amorosa para que cada vez que se tome una foto con alguien empiecen las suposiciones.

Shakira incluso reposteó en Twitter la fotografía con Carson y escribió: Me encantó verte Carson y recordar tiempos increíbles. ¡Mi amor por @NBCTheVoice el elenco y el personal y mis amigos en @nbc!

Carson Daly está casado

El presentador de The Voice tiene 49 años y lleva toda una vida dedicado a la presentación en diversos programas en Estados Unidos. Comenzó como DJ de radio y luego se hizo famoso cuando MTV lo contrató como VJ permanente.

En The Voice comenzó en 2011 como presentador y en esa etapa compartió set con Shakira en 2013, pero a la cantante barranquillera la conocía desde su etapa de VJ en MTV y cuando la colombiana irrumpía en el mercado norteamericano con canciones como Whenever, wherever.

Carson está casado desde hace 7 años con Siri Pinter con quien tiene cuatro hijos.

Actualmente, presenta la temporada 23 de The Voice que comenzó en marzo de este año y que en Colombia se puede ver por Universal Premiere. El programa se vive de manera muy emocional porque será la última temporada de Blake Shelton quien comparte con otros entrenadores como Kelly Clarkson, Chance The Rapper y Niall Horan. La vigésima tercera versión de The Voice llega a Universal Reality, una de las señales de canales premium de Universal +.

Explicaron desde el canal que con Carson Daly como anfitrión de esta entrega, todos los episodios estarán disponibles en Latinoamérica apenas 24 horas después de su emisión en los Estados Unidos.