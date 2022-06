No es más un rumor: Shakira y Piqué terminaron su relación después de 12 años, dos hijos, varias canciones y goles dedicados. Lo contó la artista en un comunicado breve y sin detalles, remitido a la Agencia Efe: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Shakira además desmintió un ataque de ansiedad del que se estaba hablando porque vieron en su casa una ambulancia el sábado 28 de mayo: no era ella. Su papá tuvo una caída que debió ser atendida. La artista puso una foto con él en su Twitter y explicó que lo acompañó al hospital, donde se está recuperando. “Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño siempre”. Lo demás son rumores que se han ido organizando como un rompecabezas, como que su más reciente canción está dedicada a Piqué, o por lo menos encaja perfecto en el chisme. Se llama Te felicito y la canta con Rauw Alejandro. Empieza así: “Por completarte me rompí en pedazos/ me lo advirtieron, pero no hice caso/ me di cuenta que lo tuyo es falso/ fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes./ Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”. ¿Qué pasó pues? El miércoles 1° de junio el pódcast Mamarazzis, del portal El Periódico, contó que Shakira y Piqué se estaban separando por una supuesta infidelidad del futbolista con una joven de 20 años. Aunque más tarde salió otra hipótesis: que la infidelidad sería con la mamá de un compañero del Barcelona. Lo escribió el periodista Melih Esat Acil en su cuenta de Twitter: “Shakira descubrió a Gerard Pique teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente”. Las periodistas del pódcast además aseguraron que el futbolista anda desatado, que se le ha visto de fiesta con su compañero Riqui Puig. “Se les ha visto acompañados de otras mujeres. Existen muchísimas salidas nocturnas que se alargan hasta altas horas de la madrugada”. Aprovechando la coyuntura, la modelo brasileña Suzy Cortez, contó en una entrevista al Diario NY, que conoció a Piqué por medio del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, y que consiguió su número y llegó a recibir mensajes suyos, varios no tan agradables, como cuánto medía su trasero o que se sentía celoso porque ella tiene un tatuaje en honor a Messi. La modelo señaló que nunca había querido contarlo por respeto a Shakira, pero que por las noticias de la separación decidió hacerlo. Añadió que de los jugadores del Barcelona, solo no recibió mensajes de Messi y Coutinho. “Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía eso”.

Así que... Piqué ya estaría viviendo en su apartamento de soltero en Barcelona. Desde hace un tiempo incluso, porque se dice que la separación lleva más de tres meses. En parte porque Shakira ni Piqué habían vuelto a publicar fotos juntos en redes sociales. La última del futbolista en Instagram es de agosto de 2021 y la de Shakira es de marzo, donde le dedicó un amoroso mensaje por haber llegado a 600 partidos. “No hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”. De hecho, ya no tendría llaves de su casa familiar. Al parecer en una visita tuvo que timbrar. Esto último según información de Europa Press, que publicó unas imágenes en las que el jugador tocaba el timbre de su casa. Luego salió con Shakira en el carro. Ni una palabra sobre su separación. En un artículo del portal Vanitatis del diario El Confidencial cuentan que, según fuentes oficiales, la separación sería por desgaste en la convivencia. Las periodistas del pódcast Mamarazzis dijeron además que el futbolista fue quien habría decidido emitir el comunicado, porque Shakira era partidaria de esperar. El portal Informalia, del medio español El Economista, informó que la pareja estaría en un proceso de separación de bienes y, que si bien no es un tema de dinero, sí habría muchos problemas por la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Según Informalia, a la artista no le gustaría vivir más en Barcelona, donde no tiene amigos ni familia, salvo a Piqué. Además, el Ministerio de Hacienda la persigue desde hace años por un tema de impuestos. El asunto es que si Shakira se fuera de la ciudad quisiera hacerlo con sus hijos, y Piqué, escriben en el portal, se negaría a separarse de ellos porque Barcelona es donde nacieron, tienen amigos y estudian. “Las mismas fuentes nos indican que ninguno de los dos está dispuesto a ceder en este punto, por lo que de no llegar a un acuerdo amistoso, las cosas podrían ponerse feas”. En redes ya le tienen nuevos pretendientes a Shakira, entre ellas a los actores Henry Cavill y Chris Evans. Sobre Cavill es porque ha circulado un video que se ha hecho viral en el que el actor, mientras está siendo entrevistado en una alfombra roja, interrumpe, emocionado, para mirar a Shakira, quien está llegando. “¿Esa es Shakira?”. Se dijo que el video era del Festival de Cannes, pero la realidad es que es de hace siete años: fue en la alfombra roja de la película U.N.C.L.E. Ahí se conocieron. Sobre Chris Evans se dice que empezó a seguir a Shakira en Instagram. Igual se dice de Cavill, pero no es algo de estos días. Lo cierto es que el actor de Supermán tiene una relación actual con Natalie Viscuso desde hace más de un año.