En varias ocasiones lo habían llamado para que actuara, sin embargo la respuesta de Silvestre Dangond había sido un no rotundo. Todo cambió cuando lo llamaron para Leandro Díaz, una bionovela que el canal RCN estrenará el lunes 19 de septiembre, a las 9:30 de la noche, con 80 capítulos, que además podrá verse a través de la plataforma de Prime Video.

El proyecto, que debido a la pandemia sufrió un retraso en su producción, le permitió a Silvestre Dangond prepararse más y grabar cada una de las canciones que hacen parte de la historia, con un álbum que estará disponible a partir del 16 de septiembre.

Quienes han tenido la oportunidad de ver los primeros capítulos de esta bionovela han quedado sorprendidos por la capacidad actoral de Silvestre Dangond, interpretando a un juglar vallenato, un hombre ciego de gran optimismo y genialidad.

¿Por qué lo sedujo este

proyecto?

“Pasaron muchas cosas con el maestro en vida que me hace sentir que todo va unido. Cuando uno ve series de televisión que uno cree que son ficción y de un momento a otro te empieza a pasar lo que creías que era mentira. El maestro, antes de morir, estuvo en mi casa y murió al año siguiente, justo cuando yo estaba tocando en Valledupar y me tocó dar esa noticia desde la tarima. Después de todo eso, a los siete años, me llamaron para ser el protagonista de esta bionovela, siento que no podía decir que no”.

¿Qué le ha dejado esta primera experiencia como actor?

“No puedo decirte qué me ha dejado porque aún seguimos en medio de las grabaciones y me hace falta mucha historia por grabar, pero creo que hay muchas cosas que yo ya tenía y no me había dado cuenta de que existían en mí hasta que empecé a interpretar a Leandro”.

¿Cómo ha sido trabajar en televisión con las extensas jornadas de grabación?

“La gente cuando piensa en Silvestre Dangond suelen irse a los escándalos y las cosas que me han pasado en la vida, pero no se dan cuenta de lo disciplinado y lo profesional que soy en todo lo que hago. Yo me entregué al proyecto antes de que el canal me llamara. Me vine a Bogotá a vivir desde febrero, por mi cuenta, para prepararme y no llegar con las manos vacías a las grabaciones. Para nadie es un secreto que la actuación es algo nuevo para mí, porque antes había hecho televisión, pero es fácil cuando interiorizas el personaje y comienzas a amarlo. Creo que el reto en la actuación será cuando haga otro personaje que no sea Leandro Díaz, porque yo soy Leandro Díaz, entonces no se me hizo difícil”.

¿Muchas anécdotas en las grabaciones de esta bionovela?

“Lo curioso es que arrancamos las grabaciones y pasó la primera semana, la segunda y hasta la tercera semana y yo no había cantado una sola canción y me estaba desesperando, yo quería cantar. Luego entendí que las telenovelas no se graban por capítulos, en el orden cronológico como va la historia, pero me estaba desesperando por no cantar”