En la calle le dicen Marcela“Estoy muy honrada de que me sigan diciendo Marcela (Valencia), porque es un personaje hermoso, me alegra mucho que eso pase, siempre es un honor y un placer que la gente se pueda reír y divertir con una novela tan bien escrita como la de Fernando Gaitán, que ese legado no muera con él. Logró plasmar la problemática del matoneo y la discriminación laboral y de género y la falta de oportunidades, que increíblemente sigue vigente 20 años después”.La clave del éxito de...