·Resident Evil: se han hecho seis películas, de 2002 a 2016, con Milla Jovovich como protagonista.

·Tomb Raider: tiene tres películas, la más reciente con Alicia Vikander a la cabeza. Angelina Jolie protagonizó dos.

·Assassin’s Creed: fue película en 2016, protagonizada por Michael Fassbender.

·Arcane: serie animada de Netflix de 10 episodios que adaptó el famoso videojuego de League of Legends.

·The Last of Us: es uno de los títulos más esperados por los gamers y que llegará en HBO Max en 2023. Será serie.