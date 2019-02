Breaking Bad tendrá película en Netflix

Breaking Bad, la exitosa serie de televisión, sobre un profesor de química (Walter White) que se convierte en fabricante y traficante de metanfetaminas, tendrá una película en la plataforma de streaming Netflix.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, la secuela girará en torno a lo que pasó con Jesse Pinkman (Aaron Paul) luego de escapar en el capítulo final. Aún no hay fecha de estreno. También se confirmó que el protagonista de la serie de TV Bryan Cranston hará parte de la producción, aunque no especificaron cuál rol interpretaría, ya que en el drama Walter White muere en el último episodio.

Breaking Bad estuvo al aire casi seis años, con cinco temporadas y un total de 62 episodios.

Recibió un premio Emmy a Mejor serie dramática, en 2008, mientras que en 2009 y 2010 obtuvo el Emmy al mejor actor en serie dramática para Bryan Cranston, y en 2010 y 2012 el Emmy al mejor actor de reparto en serie dramática para Aaron Paul.

En 2013 obtuvo el premio como mejor serie de drama y Anna Gunn su primer Emmy, en la categoría de mejor actriz de reparto en serie dramática.