Carlos Torres no pierde el flow en las pasarelas

De dar clases de matemáticas y cantar reguetón, Carlos Torres pasará, gracias a la magia de las telenovelas, a ser cotero en una plaza de mercado e influencer de moda.

El actor barranquillero, de 31 años, que acaba de recibir el premio Emmy Internacional 2019, en la categoría de Mejor telenovela por La reina del Flow, será el coprotagonista de la serie Amar y Vivir, que estará al aire los primeros días del año (ver recuadro).

Además se acaba de estrenar como modelo para una importante marca internacional.

Carlos habló con EL COLOMBIANO sobre el cierre de 2019 y lo que viene en su carrera en 2020.

Termina un año con buenas noticias, como imagen MNG y el premio Emmy para La reina del flow ¿Qué sensaciones le dejan este par de momentos?

“Un año cargado de buenas noticias gracias a Dios, con mucho trabajo y felices de hacer parte de esta campaña en la cual he trabajado todo el año compartiendo con mis seguidores mis prendas y accesorios favoritos, a través de mi Instagram @carlos1torres1. Además de compartir momentos inolvidables con tres influenciadoras que también participaron en esta campaña.

El premio, por su parte, fue el mejor regalo para terminar el año, ese fue nuestro regalo de Navidad. Felices con esa noticia, es muy importante para nosotros ese galardón que es el primer Emmy en la historia de Colombia, entonces felices de hacer parte de ese bonito proyecto como es La Reina del Flow”.

¿Cómo se sintió en esa faceta de modelo, ya había tenido la experiencia, la repetiría?

“Me sentí muy bien, cómodo, no como un modelo y eso fue lo bonito. Estuve identificado con la marca y pude ser yo mismo. Fue muy chévere y divertida la experiencia y claro que la repetiría. Había hecho un par de campañas antes y comerciales para televisión, pero esta es la primera de modelaje como tal para una marca”

Volvamos a La reina del Flow, ¿cuál fue el secreto de esta producción, que no solo la llevó a triunfar en el rating, sino a conquistar premios internacionales?

“Si superamos el secreto lo repetiríamos en todas las producciones (risas). Sin duda alguna siento que fue un proyecto hecho en el momento exacto, con el elenco correcto, con el guion adecuado, con los directores y productores perfectos, son cosas que se unen, que el universo ata, no creo que haya un secreto como tal, simplemente reunió las cualidades necesarias y por eso hoy está donde está”.

¿Le picó el bicho de cantar tras interpretar a Charly Flow?

“Todavía no, me gusta cantar cuando interpreto a Charly Flow, pero todavía a Carlos Torres no”.

¿Qué proyectos lo esperan este 2020?

“Gracias a Dios muchos, empezamos con las grabaciones de La Reina de Flow 2 en 2020, y con el favor de Dios estrenamos ahora en enero otra serie con el canal Caracol que se titula Amar y Vivir, y bueno, proyectos que también realicé este año como De Brutas Nada, que espero se estrene en 2020. Son muchas cosas”.

¿Tiene algún ritual para esta temporada de Navidad y Año Nuevo? ¿Le gusta pasar estas fiestas en casa o prefiere viajar?

“Compartir con la familia, agradecer y tratar de recibir el Año Nuevo con la mejor energía, deseando que sea un mejor año, lleno de buena energía. Me gusta pasarlo con mi familia, si ellos quieren viajar, voy con ellos, si quieren quedarse en casa me quedo, pero si de repente por cosas de la vida me toca estar por fuera por trabajo y pasarlo solo, sí preferiría viajar”.