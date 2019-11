Colombia, entre las apuestas de HBO para 2020

Con un aumento del 50 por ciento en la producción de series propias y el estreno de la primera temporada de ficción realizada en Colombia, HBO presentó parte de lo que será su programación el próximo año.

‘Mil Comillos’ fue grabada en el 2017 en Colombia, y aunque las propias directivas de HBO esperaban estrenarla en el 2019, la posproducción, por las exigencias técnicas en los efectos especiales requirió más tiempo de lo esperado, pero aseguran que ya se encuentra en su última etapa de realización.

Bajo la dirección de Jaime Osorio y Pablo González, ‘Mil Colmillos’ narrará la historia de un grupo de militares de élite que se adentrarán a la selva para acabar con el líder de una secta de 500 años de antigüedad.

Otra de las noticias que esperaban que se confirmaran los seguidores de ‘Games of Thrones’ era el inicio de la producción de la precuela ‘House of the dragon’.

En ella, ya trabajan en el guion George R.R. Martin y Ryan Condal, basados en la novela ‘Fuego y Sangre’. Miguel Sapochnik, famoso por dirigir ‘La batalla de los bastardos’, considerado uno de los mejores episodios de ‘Juego de Tronos’, se encuentra encargado del episodio piloto.

Todo esto se desarrollará en el 2020 y se espera que su primera temporada, de diez capítulos, se grabe en su totalidad en dicho año, siendo una historia que de desarrolla 300 años antes de los sucesos ocurridos en ‘The Games of Thrones’.

Solo existe una fecha confirmada de estreno para el 2020. ‘The Outsider’ iniciará el 12 de enero, basado en la novela de Stephen King, ‘El Visitante’, considerado uno de los mejores thriller de 2018. Un niño de once años ha sido brutalmente violado y asesinado. Todas las pruebas apuntan a uno de los ciudadanos más queridos de Flint City, entrenador en la liga infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y padre de dos niñas. El detective Ralph Anderson ordena su detención. Maitland tiene una coartada firme que demuestra que estuvo en otra ciudad cuando se cometió el crimen, pero las pruebas de ADN encontradas en el lugar de los hechos confirman que es culpable.

Nicole Kidman le sigue apostando al formato de la serie con ‘The Undoing’, producción basada en la serie ‘Tu ya lo sabías’ de David E. Kelley, con la historia de Grace Sachs, una exitosa terapeuta con un libro en camino, un buen matrimonio y un hijo en una escuela privada en la ciudad de Nueva York. Semanas antes de que se publique su libro, se abre un abismo en su vida. Una muerte violenta y un marido desaparecido.

Mark Mark Ruffalo realizará un doble papel, de hermanos gemelos en ‘I Know this much is true’, además del esperado regreso de Hugh Laurie, famoso por ‘Dr. House’, esta vez en la comedia espacial ‘Avenue 5’.

También se confirmó el estreno de ‘Run’ la nueva serie de Phoebe Waller-Brigde, siendo su cuarta serie y que será protagonizada por Vicky Jones.

Un remake no puede hacer falta, por lo que volverá, renovado, el famoso abogado ‘Perry Mason’, con historias que se desarrollan en los años treinta, tras la grave crisis financiera del 29, pero en la ciudad de Los Ángeles que mantenía su prosperidad.

En Iberoamérica

Junto a ‘Mil colmillos’, HBO cuenta con otras producciones como ‘Entre hombres’, una miniserie de cuatro capítulos que hace algunos meses en Buenos Aires, mostrando el lado más oscuro de esta ciudad y ambientada en los años noventa.

En España se grabó la primera temporada de ‘Patria’, basada en uno de los libros más vendidos de los últimos años en dicho país del escritor Fernando Aramburu, siendo una historia que aborda el conflicto vasco desde el punto de vista de dos familias de un mismo pueblo, una en la que hay un asesinado por ETA y otra en la que hay un etarra asesino. A través de la visión de padres e hijos, narra la experiencia vital de cada uno durante varias décadas.

Brasil es uno de los más importantes centros de producción de HBO, y en el 2020 se presentará con la serie ‘Todxs Nosotrxs’, una historia de jóvenes de la comunidad Lgbt de Sao Paulo y sus problemas para entrar en una sociedad que aún no es lo suficientemente incluyente.