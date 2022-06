Sus ideas

Parte de sus postulados los contó en la entrevista citada, hoy disponible en RTVCplay. Allí dijo que en ese momento el melodrama trágico cambió: la configuración de las telenovelas dejó de ser diálogos y situaciones para incorporarle música, así pasó con Pero sigo siendo el Rey, en el que le metió rancheras. “Yo podía contestarte a ti con un pedazo de canción, sin cantarla, eso rompía”. Otro punto vital fue la creación de personajes, “eran diferentes, elevados a lo máximo del ridículo, hacía juegos con la imagen, con la metáfora y había rupturas desde el punto de vista de las situaciones y de la dramaturgia misma”.

El libretista César Augusto Betancur, conocido como “Pucheros”, detalla que Bossio tenía la virtud, “que no la tiene todo el mundo”, de escribir muy bien el drama, “pero también hacía muy bien comedia y generaba producciones muy frescas con sus libretos”.

Relata “Pucheros” que era una época en la que las telenovelas paralizaban al país, y eso la misma Bossio lo recordaba con cariño: “Nos tocó una época muy bonita, hoy en día las telenovelas se graban, se terminan de grabar y las presentan meses después. No tienen la posibilidad de hacerla el día a día y recibir los comentarios de la gente como me tocó a mí, la gente veía religiosamente la novela, no había internet, se creaba un diálogo con el público, era muy artesanal”.

Entre las anécdotas de la libretista contó cómo la idea original era que Gallito Ramírez tuviera 80 capítulos. Esa historia de un triunfador (y boxeador) basado en un texto corto de David Sánchez Juliao que protagonizaron Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se iba haciendo en la marcha. “A mí me encargó Caracol hacer 80 capítulos, cuando íbamos en el 50 me mandaron llamar de presidencia de la programadora y me preguntaron cuántos capítulos tenía”. Ella les confirmó que le faltaban 30 y ahí se produjo un quiebre.

“Me dijeron que debía tener cómo mínimo 180 episodios, que no podían matar ‘la gallina de los huevos de oro’, y me acuerdo de la frase porque esa noche no dormí, llegué a mi casa y me paseaba como una leona enjaulada pensando cómo alargaba la novela”.

Y encontró la mejor forma de hacerlo: convirtió a Fercho Durán, un personaje secundario interpretado por Bruno Díaz, casi en un segundo protagonista.

La adaptación

“Pucheros” destaca que Bossio era muy buena adaptando libros, lo hizo con Tuyo es mi corazón de Juan José Hoyos o La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo. “Una cosa es inventar una historia, pero yo considero por ejemplo que es más difícil adaptar un libro porque siempre habrá expectativas de si es mejor el libro que la telenovela o la película, siempre se da esa discusión, pero lo que ella hizo con La casa de las dos palmas, por ejemplo, fue algo muy bello”.