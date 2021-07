La carrera del actor estadounidense Omar Epps completó 30 años en el cine y la televisión. Los seguidores de Dr. House lo recuerdan como el neurólogo Eric Foreman en las ocho temporadas de la serie, también fue el Dr. Dennis Gant en otro drama médico, ER y hace poco se vio en This is us, como el papá de Malik y no solo ha sido actor, también es bailarín, músico y rapero, con su grupo Da Wolfpack.

Hoy, a sus 48 años, se ve de nuevo en la pantalla chica como el detective Malcom Howard, en la serie...