“Cuando hay una gran apuesta cómica me pongo muy nervioso”: Owen Wilson habla del estreno de Stick

Owen Wilson es un actor que ha hecho carrera en comedias de todos los colores y un par de papeles dramáticos que dan cuenta de su versatilidad artística. Inolvidables son sus papeles en cintas como Zoolander, Los excéntricos Tenenbaums, Buscando el crimen o Starsky & Hutch. Usualmente lo hemos visto en cine. En televisión, en una serie de varios episodios y temporadas, estuvo en Loki como Mobius, uno de los papeles más admirados de su carrera y ahora llega a otra serie, Stick: el swing perfecto, que –a pesar de ser una comedia– toca temas tan serios como el valor de la familia, la amistad, el no perder la fe y saber que siempre hay segundas oportunidades. Le puede interesar: Natalie Portman y John Krasinski, buscan La fuente de la juventud en su nueva película Serán 10 capítulos, uno nuevo cada miércoles y además de Owen participan la mexicana Mariana Treviño y el cubanoamericano Peter Dager con un buen componente latino. En el elenco también están Marc Maron, Lilli Kay, Judy Greer y Timothy Olyphant y varias estrellas del golf, porque sí, la serie está ambientada en el mundo de este deporte.

Para su creador Jason Keller, en charla con EL COLOMBIANO, al principio del proceso de escritura le sugirieron a Owen. “Me enamoré inmediatamente del personaje y de la idea de que Owen lo interpretara. Pero Owen no pudo hacerlo. Tenía la agenda muy ocupada. Nos conocimos y hablamos de la serie. Aunque sabíamos que no podía fue interesante. Terminamos reuniéndonos como amigos durante unos seis, siete u ocho meses y luego le quedó libre la agenda, lo cual fue genial porque me había enamorado tanto de él en el papel que me di cuenta de que estaba escribiendo con la voz de Owen, no puedo imaginar a nadie más interpretando a este personaje”.

¿De qué trata Stick: el swing perfecto?

“En Stick: el swing perfecto, Owen Wilson interpreta a Pryce Cahill, un exgolfista profesional en decadencia cuya carrera se descarriló prematuramente hace 20 años. Tras el fracaso de su matrimonio y su despido en una tienda de artículos deportivos de Indiana, Pryce apuesta por completo su futuro en un fenómeno del golf de 17 años con problemas llamado Santi (el papel de Peter Dager). Stick: el swing perfecto es una comedia deportiva conmovedora y optimista sobre la familia encontrada y sus relaciones, ambientada en el mundo del golf como nunca antes se había mostrado”, cuenta la reseña. Que la serie esté ambientada en el golf es para Wilson un telón de fondo para explorar el tema de las relaciones, “mi personaje, por ejemplo, aún desea estar con su esposa (de quien al inicio de la serie está divorciada), y creo que eso es algo con lo que muchos pueden identificarse: estar en cualquiera de los dos lados de una relación. También hay algo muy conmovedor para mí en la idea de que alguien crea en ti. En mi vida, incluso desde la escuela, me marcó mucho cuando algún maestro mostraba entusiasmo por mí; eso me daba confianza. Esa sensación de que alguien cree en ti siempre me ha parecido poderosa, porque muchas veces uno mismo lucha por mantenerse firme, por seguir adelante”. Puede leer: Se estrenó la serie Murderbot, ¿qué pasa cuando un robot tiene libre albedrío? Sobre que sea una comedia Wilson detalla que cuando hay “una gran apuesta cómica” se pone muy nervioso, “de inmediato, y no quiero que el director me diga: ‘Eso fue un poco exagerado, Owen’. Tengo miedo de parecer falso, pero a veces ese miedo hace que uno elija lo fácil, y hay momentos en que hay que arriesgarse. Por ejemplo, en Zoolander, hubo escenas que me incomodaban, como la del walk-off, el baile... Eso no es parte de mi personalidad y tener que hacerlo me sacó de mi zona de confort. La mayoría del tiempo me siento seguro sabiendo qué es gracioso y cómo hacerlo. Pero como en la vida, cuando te empujas fuera del confort, puede ser emocionante”.

Los actores de la serie no estaban familiarizados con el golf: “Yo tuve que practicar bastante porque no sabía jugar golf”. Marc Maron, quien interpreta al mejor amigo de Owen en la serie cuenta tampoco sabía nada de golf, “y tengo amigos que lo juegan y demás, pero tuve que aprender cómo sería ser caddie, aunque no tuve que hacerlo mucho. Era más un caddie emocional, pero sí tuve que asimilar la espiritualidad del golf”, precisó. Peter, quien interpreta a la joven promesa del golf, Santi, cuenta como este no es un deporte muy popular en la comunidad latina, “siempre es fútbol o béisbol, son dos deportes con los que yo crecí en Miami”, cuenta. “Y nunca había jugado antes, pero tras la serie me involucré mucho más”.

Owen Wilson, Judy Greer y Peter Dager en Stick: el swing perfecto. FOTO Cortesía Apple TV+

El componente latino en Stick