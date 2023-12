Y es que mientras Dan huye, la audiencia le hará fuerza para que pueda salir airoso, es como si el público le ayudara a guardar su secreto. A propósito de secretos, ambos protagonistas confiesan que soy muy malos guardando secretos: “Mi marido siempre me dice que cómo, si soy tan buena actriz, son una mentirosa terrible”, detalla Michelle Monaghan mientras que Wahlberg cuenta que es tan malo que no pudo esconder sus regalos de navidad: “Mis tres principales regalos de navidad ya los di en noviembre”.

Como la película también toca esa relación entre padres, hijos y entre hermanos, el actor trae a la memoria el mejor consejo que recibió de sus padres quienes les inculcaron a él y a sus hermanos (entre los que se encuentra el también actor y cantante de New Kids On The Block, Donnie Wahlberg) que siempre se llevaran bien y se apoyaran mutuamente. “Sólo querían vernos convertirnos en personas exitosas, buenas, amables, afectuosas y amorosas. Eso fue algo que siempre le trajo a mi mamá mucha alegría y orgullo y ahora lo entiendo completamente porque cuando mis hijos no se llevan bien o cuando están peleando, realmente me molesta”.

Todo eso será visible en esta nueva película para reír y acompañar a esta pareja de esposos en una aventura, sin igual.