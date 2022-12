6 de enero - Si estas paredes cantaran - documental - Disney

Por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo.

De la música clásica al pop, de las bandas sonoras al hiphop, esta cinta explora la amplitud, la diversidad y el ingenio de Abbey Road. Las entrevistas traen agrandes artistas, productores, compositores y apasionados ingenieros y empleados de Abbey Road, que convivían y hallaban su lenguaje musical, y la intensidad del material de archivo y de las sesiones de grabación dan acceso exclusivo a los reconocidos estudios.

15 de enero - The last of us - serie - HBO Max

Compuesta por nueve episodios, la primera temporada de la serie dramática original de HBO se estrena el domingo 15 de enero por HBO Max y HBO.

Esta serie basada en el famoso videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation se vive 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida.

Joel (interpretado por Pedro Pascal) es un curtido superviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. “Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”, dice la reseña. Es quizá una de las series más esperadas del año.