Hace 25 años se estrenó Friends, ¿por qué la serie cambió la forma de ver TV?

No obstante, su fórmula ya no es infalible y por eso las nuevas comedias han marcado distancia frente a las historias “felices” de producciones de finales del siglo 20, como Seinfeld, Cheers , Big Bang Theory y Friends.

Los 236 capítulos que se emitieron de Friends , en los diez años que estuvo al aire, siguen siendo referentes de los nuevos proyectos de las llamadas Sitcom (comedias de situación), tanto así que dos de las series más exitosas de la actualidad, Big Bang Theory y How I Met Your Mothe r, tienen muchas similitudes con los seis amigos residentes de Manhattan, en Nueva York.

En ese sentido el periodista Jorge Carrión, en el artículo La amargura de las nuevas comedias , publicado por The New York Times en español, señala que “los discursos cómicos del siglo XXI cambian las lágrimas por la risa, pero también nos arrojan un dolor diferente, más cognitivo, menos emocional: el de reconocer la ausencia de sentido”.

Ahora la tendencia en este género es poner en escena estructuras de familias disfuncionales, tales como las que plantea Modern Family ( que después de 10 años anunció su final para 2020) , mezclarlo con el drama político como en Veep , o apostarle a la soledad y amargura de los protagonistas, como Nurse Jackie, Louis C. K. o Transparent.

Un fenómeno de comedia como el de Friends difícilmente volverá a darse, especialmente porque la serie logró reflejar los conflictos reales de un grupo de veinteañeros (muy distintos a los de las generaciones actuales), en un tono de moraleja con humor.

Las expectativas de vida y las posturas sociales y culturales de los jóvenes de finales del siglo XX e inicios del XXI son muy distintas a las de la actualidad. Con la llegada de Friends al mercado de Inglaterra, a través de Netflix, los televidentes de ese país la han calificado en redes sociales de machista, homófoba y racista, entre otros apuntes negativos.

Un artículo del periodista Víctor González, en la revista GQ, señala que los jóvenes de hoy viven un “ataque a la corrección política”. Esta postura, sumada a la polémica por los escándalos sexuales en Hollywood (el caso más evidente es el de House of Cards), ha llevado a los guionistas a adaptarse a las condiciones políticas y sociales.

Incluso Warner Bros puso anuncios antes de la emisión de sus antiguos dibujos animados en los que previene sobre prejuicios étnicos y raciales “que fueron comunes en la sociedad americana”.

Pese a los cambios generacionales, los personajes de Friends seguirán siendo referentes para quienes se identificaron con sus logros, lloraron con sus desgracias y celebraron sus alegrías. “I’ll be there for you” (Estaré allí para tí), como se oía en el popular cabezote de la serie, seguirá siendo un himno para sus seguidores .