Conozca mejor que nadie las batallas por el trono de Game Of Thrones

La cara de Jon Snow en la Batalla de los bastardos no solo tenía sangre y tierra, también mucha rabia. En eso, tan físico y emocional, lo acompañaban, bastante furiosos, cientos de televidentes que querían ver cómo acababa con uno de los personajes más odiados de Juego de Tronos, el otro bastardo, Ramsay Bolton.

Kit Harington como Jon e Iwan Rheon como Ramsay protagonizaron una de las peleas más legendarias de la televisión. Duró 20 minutos al aire, se dio en la sexta temporada y dejó en un punto muy alto el tema de las disputas épicas en series de este tipo.

Para el escritor y crítico de cine mexicano Luis Reséndiz, (@lapetitemachine en Twitter), las batallas son una de las razones por las que esta es una de las series más emocionantes de estos años. “Tienen dos funciones: acabar un conflicto y, al mismo tiempo, desplegar el potencial técnico y logístico del programa. En la primera temporada no hubo batalla: no se podía, no alcanzaba el dinero. Superado el tema, cada año hemos visto batallas más y más aparatosas, complicadas, deslumbrantes”, precisó.

En la última temporada, que empezará en 15 días, se rumora se verá la más larga en la historia de la televisión (todos contra los Caminantes Blancos). Mientras empieza, estas son las que han marcado un hito en el juego por el trono de hierro.