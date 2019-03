Los males reales de los protagonistas de Game of Thrones

“Alcancé el baño, me caí de rodillas y procedí a vomitar de manera violenta y voluminosa mientras el dolor se volvía peor”, relata la intérprete, que supo entonces que su “cerebro estaba dañado”.

Emilia Clarke, más conocida por su papel de Daenerys Targaryen, “protectora de los siete reinos, madre de dragones, la Khaleesi, la que no arde y rompedora de cadenas” reveló, en un escrito firmado por ella en la revista New Yorker, que sufrió dos aneurismas mientras rodaba la serie, la primera de ellas en 2011, justo al terminar el rodaje de la primera temporada, con 24 años.

“No fue un momento muy bueno en mi vida”, dijo a la revista. “Creí que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento“.

La intervención atravesó problemas ya que, de acuerdo con los profesionales, el “procedimiento había fallado y tenía una terrible hemorragia”, por lo que sus “oportunidades de vivir eran precarias” si no se sometía a otra cirugía, que requirió abrir el cráneo y de la que tardó un mes en recuperarse.

La actriz dijo sentirse insegura durante el rodaje del resto de la serie y necesitó tomar morfina entre las entrevistas con medios para paliar el fuerte dolor: “Cada minuto de cada día pensaba que me iba a morir”, recordó.

podía reventar en cualquier momento, pero no fue operada.

La actriz rememora que durante la recuperación le preguntaban su nombre completo - Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke - y era incapaz de recordarlo, víctima de la afasia: “Soy una actriz, necesito recordar mis papeles. Y ahora no recuerdo ni mi propio nombre”, pensó.

En la entrevista, el actor precisó que tuvo un punto más bajo en medio de las 8 temporadas de la serie y fue cuando su personaje se convirtió en el punto focal. “La estrella admitió que comenzó a desmoronarse bajo la presión”, dice la publicación.

Su período más oscuro se dio al final de la quinta temporada cuando su personaje queda en una transición que enloqueció a los seguidores: “Cuando te conviertes en el punto culminante de un programa de televisión que está en un lugar muy alto, el enfoque en ti es completamente aterrador”.

El tema llegó a la necesidad de buscar terapia al encontrarse paralizado por problemas de ansiedad e inseguridades sobre su nueva situación.

“Ese fue un momento en que empecé la terapia y comencé a hablar con la gente –anotó–. Me había sentido muy inseguro, y no estaba hablando con nadie. Tuve que sentirme muy agradecido por lo que tengo, pero me sentí increíblemente preocupado por si podría actuar”.

El tema comenzó a mejorar cinco años después de la primera temporada, en 2016 pero la carga emocional del actor fue tal que el último día de filmación, Harington no pudo contener sus emociones y empezó a llorar, “el final del viaje de Jon, sea lo que sea ... estaba satisfecho con la forma en que terminó su historia”, concluyó.