Estas series tienen los días contados

Si no ha hecho el duelo por el final de las historias en Poniente (El universo ficticio de la saga de novelas del escritor George R. R. Martin), tenga en cuenta que hay otras series de las que tendrá que despedirse.

Este año será el final de Veep, Gotham, Homeland, The Affair, Mr. Robot, Orange is the new black y The big bang theory, “en esta última, tanto como en Game of Thrones, el desenlace llega en un muy buen momento, sin duda las dos van a quedar entre las mejores series de la historia, pero por supuesto todos los años surgen nuevos programas y canales. Cada vez es más difícil escoger las mejores de la pantalla chica y pienso que llegarán otras que van a llenar el espacio de estas y otras que se van”, concluyó Rivera.

Es hora de marcar en el calendario ese último día de varios programas, para que quizá no le dé tan duro saber que no habrá más Jon Snow ni Sheldon Cooper ni Daenerys Targaryen, Elliot Alderson o Piper Chapman. El fin es más rápido de lo que imagina, será hora de enamorarse de otros personajes.