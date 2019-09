Conozca los ganadores de los premios Emmy

Terminó la noche de premiación de la edición 71 de los galardones que reconocen lo mejor de las series de televisión de esta temporada. Tras esta ceremonia de los Emmy 2019, en Los Ángeles, California, Game of Thrones de HBO se coronó como la producción más galardonada en la historia de los premios, con 59 galardones (seguida de Frasier con 37 y Los Simpson con 33).

Pero en esta edición, a pesar de sumar 32 nominaciones, la serie insignia de la cadena HBO solo ganó en 12 categorías (dos durante la gala de la noche del domingo y 10 durante la premiación técnica y artística de la semana pasada).

La miniserie Chernobyl, también de HBO, consiguió un total de 10 premios (3 en la premiación del domingo), seguida de The Marvelous Mrs Maisel con siete premios y Fleabag con seis. Producciones como The Handmaids Tale, Russian Doll, Fosse Verdon y Barry consiguieron tres galardones.

Peter Dinklage, por su papel de Tyrion Lannister es el único actor de Game Of Thrones que consiguió premio en las categorías de actuación de los Emmy en toda la historia de la serie.

Otros Emmys para destacar fueron los del documental Free Solo que consiguió 7, también ganó un Emmy el documental de Leaving Neverland. Ru Pauls Drag Race completó 13 Emmy en su historia y la cinta interactiva (de los cinco finales), Bandersnatch, de Black Mirror (producción de Netflix) ganó dos premios.

En ese sentido, la cadena HBO cerró la premiación con 34 premios, por encima de Netflix (27), Prime Video (15), NatGeo (8), NBC (7).

Este es el listado de los ganadores en las principales categorías:

Mejor serie dramática: Game of Thrones

Mejor comedia: Fleabag

Mejor actor principal serie dramática: Billy Porter — Pose

Mejor actriz principal serie dramática: Jodie Comer — Killing Eve

Mejor actor de reparto serie dramática: Peter Dinklage — Game of Thrones

Mejor actriz de reparto serie dramática: Julia Garner — Ozark

Mejor actor de reparto en comedia: Tony Shalhoub — The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz de reparto en comedia: : Alex Borstein — The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor miniserie: Chernobyl.

Mejor actor principal de miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome — When They See Us.

Mejor actriz principal de miniserie o película para televisión: Michelle Williams— Fosse/Verdon.

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Ben Whishaw — A Very English.

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Patricia Arquette — The Act.