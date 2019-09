Game of Thrones, Dark, Euphoria, Chernobyl, La casa de papel, Mindhunter, Stranger Things, Killing Eve, El Cuento de la Criada, This is us y ______ (usted puede añadir otra que tenga en su lista de favoritas), son algunas de las series de las que más se ha hablado este año. Si siente que las noches y los fines de semana no le alcanzan para verlas, prepárese porque en 2020, y con los anuncios televisivos que han llegado, habrá que estirar el tiempo y la billetera.

La rivalidad que viene

A Netflix (el líder –según Forbes– de la industria de la transmisión ilimitada de video, con 150 millones de suscriptores) le llegó competencia. Primero fue la feria D23 de Disney en la que el gigante del entretenimiento anunció todas las producciones que llegarán con su plataforma de video. Después lo hizo Apple presentando imágenes de sus nuevas series y producciones para el próximo año. Mauricio Velásquez, investigador de dinámicas televisivas y coordinador del área audiovisual del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Eafit, considera que el usuario es quien se va a beneficiar, “vamos a tener múltiples opciones para ver contenidos”. Para Mario Morales, analista y profesor asociado de la Universidad Javeriana, esa palabra que mencionó Velásquez, “contenidos”, será la clave. Describe que el modelo de negocio de Netflix (de plataformas centradas en el usuario desde la perspectiva de consumo a discreción de tiempo y ubicación) no será el que la persona escoja porque ya dejó de ser novedad, ahora primará la perspectiva de la oferta, “es decir, hasta qué punto otro tipo de plataformas pueden producir series propias o tercerizarlas (comprarlas a otros) con la idea de generar una comunidad que esté dispuesta a consumir y pagar por ello”. Por ahora, tanto Disney Plus como Apple Tv Plus presentaron una extensa carta de producciones nuevas (ver recuadros) con las que quieren conquistar a ese público. La pregunta será si lo conseguirán, teniendo en cuenta otro factor primordial: el precio.

¿Pagar más?

Según Ramón Javier Mesa, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, en principio la mayor competencia trae beneficios a los consumidores “en la medida en que se tienen más opciones, las tarifas por estos servicios tenderían a reducirse –dice– aunque lo ideal es que la competencia vaya definiendo nuevos precios en favor de los consumidores. Este es un mercado en el que el volumen (de suscriptores) es importante para definir los márgenes de ganancia”. Velásquez asegura que no habrá bolsillo que aguante desembolsar una suma mensual para cinco plataformas de televisión (ver recuadros) más la suscripción que se tenga en casa de las señales de cable. “La gente no va a pagar otro proveedor distinto al que ya tiene, es muy probable que esta proliferación de ofertas lleve a que el usuario promedio busque el ‘atajo’ para llegar a contenidos y el más usado, tristemente, será la piratería”. Morales piensa que estas nuevas propuestas tendrán un nicho disponible, “hay espacio para audiencias que en un momento determinado quieran consumir contenido de otra naturaleza y creo que sí estarán dispuestos a pagar cuando requieran algo determinado sobre todo en este ámbito del entretenimiento, una parte fundamental del mundo contemporáneo y en el que se emplea el tiempo libre”. Y ahí el dinero no deberá ser prioridad, aunque especifica Velásquez, habrá usuarios que no quieran pagar contenido extra, si lo que buscan no está en sus plataformas habituales, como Netflix y HBO Go, “lo encontrarán de otra manera, o si no hablamos de piratería”. La fórmula más sencilla es preguntarle a algún amigo si tiene la película, si la compró y se la puede prestar o mirar si la puede descargar de algún lado, de manera gratuita”. La pelea que se viene Aclara Velásquez que los nuevos competidores tienen que apelar precisamente a sus nichos, “Disney, por ejemplo, tendrá que explotar todo lo que tiene con los superhéroes, Star Wars y todo lo que abarca entretenimiento familiar. Apple competirá, como lo sabe hacer, siendo glamuroso y llegándoles a los millenial y centenial, pero de ahí a hacerle frente a Netflix es la gran incógnita. Creo que hay Netflix para rato, puede que se vea golpeado, porque además su nivel de crecimiento llegó a un tope, pero no creo que las nuevas plataformas alcancen las cifras del que pegó primero”. Para este gigante del streaming la competencia llega a refrescar el mercado, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido original para Latinoamérica de Netflix, la apertura de estas nuevas plataformas “nos obliga y motiva a ser mejores en cuanto al producto y el contenido que generamos, compramos, producimos y coproducimos y mejores también en la forma en que distribuimos a todos nuestros miembros alrededor del mundo. Representa una gran oportunidad para las industrias locales de aquellos países en los que decidimos apostar nosotros y nuestros competidores. Que la gente tenga varias opciones es bueno para ellos y nos obliga a ser mejores compañeros de viaje”.

Los usuarios

Morales apunta a que definitivamente la conquista del usuario será de carácter emocional, “ahí funciona el voz a voz, la experiencia de usuario, la conversación social, la perspectiva de comunidad (querer o creer que se está perteneciendo a un núcleo que consume los mismos contenidos y que conversa al mismo tiempo), sin dejar de añadir la calidad y variedad en términos de estética y narrativas”. Describe Velásquez que los procesos de recepción van a cambiar “porque no vamos a tener tiempo para tanto. Nos van a hacer falta horas para ver todo lo que queremos”. En ese sentido y el primer golpe que entregó Disney Plus, según el portal The Verge es que no entregará las series para ver en maratón, como acostumbra Netflix, sino que estrenará capítulos cada semana y sin “ataduras de horario”, especifican. Concluyen los especialistas que las suscripciones compartidas u otro tipo de estrategia podrá ser parte de la solución para que la billetera no se vea tan afectada. Y en cuanto al tiempo, determinar una agenda o recordatorios para no perderse nada de lo que quiere ver. Las dinámicas van a cambiar y 2020 llegará con algo que nunca se había experimentado.