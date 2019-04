Votación | Elija la mejor serie de la historia

Con la llegada de la última temporada de Game of Thrones se ha abierto el debate. Destacar una sola podría considerarse inaudito, los tiempos han cambiado y con ellos no solo la forma de hacer televisión, también la de verla. Para la crítica Paula Chaparro, elegir una es casi imposible, “porque han sido demasiadas y de temáticas variadas. Debemos poner series muy distintas, como Breaking Bad, Game of Thrones, Friends e incluso Los Simpson. Cada una ha sido la mejor en determinados aspectos”.



Esos componentes, sumados a la gran cantidad de plataformas con las que un usuario se enfrenta hoy en día a la oferta televisiva, hace que elegir solo una sea un reto.

Antes de los análisis y las consultas con académicos y expertos con relación al tema, queremos descifrar si usted como lector y televidente puede elegir, entre estas series separadas por décadas, y que no incluyen animados, la mejor de su tiempo.

Le dejamos esa tarea. Las seleccionadas en este listado hacen parte de las más premiadas y destacadas en galardones internacionales o las que los mismos estudios han resaltado como sus joyas de la corona. Si considera que falta alguna escríbanos en los comentarios. Le queda la pregunta, ¿se puede elegir una serie como la mejor de la historia?