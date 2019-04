¿Está lejos “el fin” de la televisión?

Las predicciones apocalípticas que presagian el final de la televisión tradicional, entre otras causas por la penetración de plataformas como Netflix, Clarovideo o Amazon, están lejos de hacerse realidad, por lo menos en Colombia.

Al contrario, en los últimos diez años, el consumo de contenidos ha aumentado, según las cifras entregadas por el estudio El Rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones, realizado entre el 22 de octubre y el 28 de noviembre de 2018 por Ericsson.

Según este análisis, en 2008 un colombiano dedicaba aproximadamente el 10 % de su tiempo a ver contenidos audiovisuales (ya fuera en tv o internet, si bien no existían los streaming), de acuerdo con la Gran Encuesta de la Televisión en Colombia, contratada en ese entonces por la extinta Comisión nacional de Televisión (Antv), mientras que para 2018 la cifra fue del 34 %, mejor dicho, pasó de tres horas a ocho de visualización en las plataformas disponibles. Es decir, aumentó, si bien no hay un análisis individual entre lo viejo y lo nuevo para ver el incremento de cada sector, porque se midió todo junto. Esto no permite determinar cuál jalonó al otro.

Con base en este informe, Carlos Lugo, presidente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), anota que se mantiene la tendencia de consumo audiovisual televisivo lineal en el país (la tradicional) y que esta no ha perdido terreno frente a las opciones y alternativas que han aparecido.

Lo que vine

Frente a este panorama tan optimista, Verónica Heredia, docente e investigadora de la Facultad de Comunicación- Programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, de la Universidad de Medellín, señala que las formas de consumo están cambiando radicalmente y que aunque el concepto de tv no va a desaparecer, sí va a mutar y a adaptarse. “La crisis que viven los modelos tradicionales, más que poner un punto final, abre una nueva etapa, quizás la más prolífica de todos los tiempos”.

Ahora son los usuarios quienes tienen el control y la libertad para programar y visualizar los contenidos, una tendencia que nació hace unos cinco años cuando propuestas como Netflix, Clarovideo o Amazon (conocidas como Over-The-Top -OTT) modificaron los hábitos de consumo de entretenimiento.

La propuesta de siempre, en la que había que esperar a que fueran las ocho de la noche para ver la telenovela de turno, tiende a desaparecer.

Entre los cambios que tendrá está que el concepto de prime time (horario de máxima audiencia) no estará más y se comenzará a hablar es de mine prime (tiempo propio), al igual que predominará el término contenidos sobre programas.

La docente Heredia habla de tres modelos actuales: abierta (tradicional), temática (por suscripción o cable) y convergente (con internet), que en su concepto van a seguir funcionando de manera paralela por unos años más, hasta que llegará una mutación inevitable.

Las transformaciones más severas se sentirán en especial en las señales abiertas y en las temáticas. La investigadora comenta sobre la de suscripción que todavía tiene un nicho grande, en especial por el empaquetamiento de servicios que ofertan, ya que además venden telefonía e internet, el conocido Triple Play.