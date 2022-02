Tan bien le ha ido a Davy con sus diseños que acaba de anunciar el lanzamiento (para finales de marzo) de su propia línea de maquillaje: Half Magic . “Durante los últimos dos años y mientras filmaba la temporada 2, he estado trabajando en secreto para crear la línea de maquillaje de mis sueños”, compartió en su cuenta de Instagram (@donni.davy) en la que además explica, no solo con fotos, sino también en sus hojas de papel, cómo alarga cada línea, escoge el color o le da más o menos brillo al párpado.

Esa mirada, así como las de Cassie, Kat, Jules y otros personajes de la serie, han generado furor. De hecho, la maquilladora paisa Nikol Kokkinaki cuenta que para la reciente edición del festival de música La Solar, maquilló a su hermana y a cerca de 10 amigas más que querían ese delineado con los toques de Euphoria, “esas líneas no son nuevas en el maquillaje, pero la serie le dio más fuerza con el brillo y el color”.

Cuenta además, por ejemplo, cómo el personaje de Maddie, interpretado por la actriz Alexa Demie, se caracteriza por un delineado gráfico ( eyeliner en inglés) muy intenso. Davy explica que para esa línea larga que se extiende como ala (para crear la apariencia de un ojo de gato), la misma actriz sugirió que llevara brillos y por eso se los añadieron, “y si no tienes brillo negro ¡prueba el plateado o el azul oscuro!”, sugiere.

Además del maquillaje

Para Omar Mauricio Velásquez, coordinador del área audiovisual de Comunicación Social de la Universidad Eafit, Euphoria sacudió por completo el tablero de su top ten de series para ubicarse en el primer lugar, por ser genuinamente transparente en lo que significa ser joven hoy: “ser inseguro, tratar de entender que lo que sigue es una grieta profunda que se llama adultez y todo eso en un entorno privado, doméstico, con cada uno de los personajes muy bien construido. Además, todo lo que hay detrás en términos de dirección de arte es magnífico, comenzando por la fotografía”.

Y sin spoilers hay que advertir que es un drama muy intenso. Euphoria sigue a un grupo de estudiantes de secundaria envueltos en un contexto de sexo, identidad, traumas, redes sociales y amistad en un mundo cada vez más inestable. La misma Zendaya, su protagonista, y quien interpreta a Rue, lo dijo desde el comienzo de esta segunda temporada: “Sé que lo he dicho antes, pero reitero que Euphoria es para una audiencia madura. Esta temporada, tal vez incluso más que la anterior, es profundamente emotiva y trata temas que pueden ser detonantes y difíciles de ver. Por favor, solo mírala si te sientes cómodo”.

Es la serie de HBO más vista en HBO Max, según precisó la misma plataforma tras acumular una audiencia casi un 100 % superior a la de la primera entrega. El furor ha sido tal que en Pinterest, por ejemplo, las búsquedas de “maquillaje de fiesta Euphoria” aumentaron 41 veces en relación con la primera temporada y se destacan temas como “maquillaje Cassie Euphoria” o “delineado de ojos Euphoria”.

También desde el estreno de la segunda temporada, aumentaron en Spotify las reproducciones y la creación de playlists con las canciones de la serie a nivel global. “De hecho, solo la banda sonora oficial de Euphoria ha obtenido un aumento de más de 260 % y los usuarios han creado más de 600.000 playlists relacionadas con la serie hasta la fecha”, confirmaron desde Spotify.



Estas, las canciones más escuchadas:

·Drink Before the War, de Sinéad O’Connor, aumentó más del 26.900 % en streams.

·4,5,6, de Big Mali, aumentó más del 3.600 %

·Uhuh Yeah de Colbie y G.L.A.M. se escuchó un 2.700 % de más en la plataforma.

·Madonna de Tarik, aumento de más del 2.600 % en streams.

·Quiet, The Winter Harbor de Mazzy Star subió un 800 %.

·All For Us de Labrinth & Zendaya subió cerca del 700 %.

Y aquí la playlist oficial de la serie: