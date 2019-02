La modelo trans Mara Cifuentes encantó a quienes vieron La Agencia

Mara Cifuentes llegó a participar en el realiti La Agencia con el propósito de demostrarse a sí misma que podía tener una carrera exitosa en el mundo del espectáculo, en especial en el modelaje.

De niña siempre soñó con las pasarelas y por eso este momento lo ve como un sueño cumplido. Al programa llegó sin contarle a nadie de que era una chica trans, el equipo de producción y sus compañeros solo se enteraron solo en el segundo episodio del programa, que terminó el pasado viernes.

Mara está sorprendida por el cariño que ha recibido de la gente y por las manifestación de tolerancia e inclusión.

¿Cómo le cambió la vida con el realiti?

“Estoy muy sorprendida, en especial por la respuesta de la gente, de la aceptación y la tolerancia, eso es lo que más me asombra. Estoy feliz con todo lo que estoy pasando con mi carrera. Mi vida cambió 180 grados, he recibido grandes propuestas de trabajo”.

¿Siempre quiso ser modelo?

“Cuando estaba chiquita mi sueño fue ser modelo, actriz o cantante, siempre me ha gustado todo esto, miraba los desfiles de Victoria Secret como una meta y ahora me doy cuenta de que estar en pasarelas es un sueño hecho realidad”.

¿Cuál fue el momento más difícil en el programa?

“Fue cuando se dieron cuenta de que soy una sirena y comenzaron a mirarme de manera diferente. Eso fue complicado, pero después del impacto que causó todos comenzaron a aceptarme y a tratarme mejor que antes, me sentí muy especial en La Agencia”.

¿Y la prueba más complicada?

“Fue desnudarme delante de todos para hacer un comercial, fue todo un reto porque me da mucho miedo mostrar mi cuerpo, ese fue un gran obstáculo. Pensé mucho las cosas antes de participar, pero quise demostrarme a mí misma que podía triunfar”.

¿Cómo terminaron las cosas con Nicolás?

“En la edición del programa no alcanzan a mostrar todo lo que pasa, así que quiero aclarar que entre Nicolás y yo no hubo más que una amistad, seguimos siendo muy buenos amigos. En este momento una relación no es una prioridad y tampoco es muy viable”.