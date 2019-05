María Fernanda ahora es María Magdalena

Más que una mujer que representa la figura del pecado, María Fernanda Yepes ve a María Magdalena como una figura revolucionaria, tal vez, la primera feminista de la historia. La actriz antioqueña es la protagonista de esta serie bíblica, la primera que se hace en Latinoamérica, en un temática dominada por los brasileños y los turcos.

Radicada desde hace varios años en México, la artista mantiene un vínculo más que emocional y familiar con Medellín. Desde su trabajo busca que la ciudad sea identificada más allá de los temas de narcotráfico, a la vez que impulsa proyectos para que los jóvenes encuentren nuevas oportunidades de vida.

La otra semana inicia el rodaje de una nueva producción, esta vez con Netflix.

¿Qué tan retador resultó el personaje de María Magdalena?

“Me siento muy honrada, es la palabra que mejor define este momento, de estar representando a esta mujer tan controversial, icónica y emblemática de todos los tiempos, de ella tenemos la visión que representa el pecado, una lectura muy básica, porque ella es mucho más que eso”.

¿Qué descubrió?

“Encontré una mujer maravillosa, una revolucionaria, la primera feminista que existió en la Tierra, es una serie que tiene lineamientos históricos en la que se representan pasajes de la Biblia, pero también tiene aspectos de ficción, que son necesarios para emitir 60 capítulos”.

Para destacar la producción, vestuario y locaciones...

“Impresionante, de verdad nos debemos sentir muy orgullosos en el país por la realización de esta serie, de que haya tanto talento en todos los campos. Es una serie muy bien jalada, se armó un superequipo que logró recrear los escenarios, nosotros grabamos el 90 % de la historia en la Sabana de Bogotá, incluso hay paisajes que uno apostaría que son en Jerusalén, pero no, son en Bogotá”.

¿Cómo era eso de compartir escenas con Jesús o San Pedro?

“Nos la gozamos mucho, era como algo surreal, imagínate todos caracterizados y después de un corte salir así a comer a un restaurante, era una risa total. Esos contrastes los vivimos los actores, el de podernos meter en esos mundos de ficción, en esos universos a los que no pertenecemos”.

¿Estamos dejando las narcoseries atrás?

“Ya era hora, porque estamos saturados de las historias violentas, aunque mientras el público las siga consumiendo se seguirán produciendo, pero creo que está llegando la tendencia de salirnos de la rutina de contar nuestra violencia, ya volvimos, lamentablemente, héroes a todos estos señores, algo que no teníamos que hacer, así que ya es necesario contar otro tipo de realidades, esta es la apuesta de Sony, que es la productora de María Magdalena. Es la primera propuesta bíblica de habla hispana, la tendencia siempre la marcaron los brasileños y los turcos con estas producciones”.

¿Regresa a México, se queda en Colombia?

“Estoy en la promoción de María Magdalena, me regresó a México la otra semana, porque comienzo un nuevo proyecto con Netflix, con una serie que nada tiene que ver con esto, es un contenido diferente que me tiene muy feliz”.

¿Sigue apoyando las iniciativas que buscan que en el mundo no sigan identificando a Medellín con el narcotráfico?

“Mi propuesta con la Alcaldía el año pasado fue de apoyar la iniciativa para que Medellín sea mirada más allá del tema de la violencia y la mafia, acepté porque particularmente me inquieta mucho el tema, muy a pesar de lo que la gente pueda pensar porque personifiqué a Rosario Tijeras, que es la critica primaria que me hacen cuando hablo de estos asuntos, pero una cosa no quita la otra. El hecho de que haya protagonizado una producción que hablaba de nuestra historia de violencia, de una realidad que se vivió, no quiere decir que yo, María Fernanda Yepes, esté de acuerdo, por eso me vinculé con el alcalde Federico Gutiérrez”.