Marina de Tavira, de Roma a El Cristal Encantado

Los dos últimos años han sido todo un torbellino para la actriz mexicana Marina de Tavira. Actuar en la premiada cinta Roma le valió una nominación al Óscar en la categoría Mejor actriz de reparto, “una suerte enorme y todo un privilegio”, cuenta al otro lado del teléfono en México.

De ahí, al reconocimiento internacional y a las propuestas de trabajo, pero a su vez a la necesidad de tener calma y descansar. Mientras hacía teatro en su país, sin tantos afanes, llegó la oportunidad de participar, con su voz, en la serie de Netflix que se estrenó el pasado 30 de agosto, El cristal encantado: La era de la resistencia, precuela (obra que cuenta hechos que preceden a otra ya existente) de la cinta con el mismo nombre y cuyo director y creador fue Jim Henson (ya fallecido), el mismo de los Muppets.

De Tavira pone su voz, en español, al personaje de Maudra Fara. Conversó con EL COLOMBIANO sobre este proyecto y su vida después del Óscar.

¿Conocía la cinta

de 1982?

“Vi la película en cine cuando era niña y esa fue la razón por la que estuve superfeliz de unirme a este proyecto. La recuerdo como un momento muy especial, de esas películas que se te quedan grabadas desde la infancia. Jim Henson, el creador de también hizo Laberinto, con David Bowie que es otra de las importantes de mi infancia. Por eso dije que quería participar en este proyecto, me sentía ligada porque además la serie recupera absolutamente la estética, son los mismos muñecos solo que con una tecnología más avanzada”.

Su papel es el de

Maura Fara...

“Este mundo de Thra, que es el en que ocurre toda esta serie épica, la gran guerra para recuperar el cristal encantado, está llena de muchísimos clanes de Gelfing, que son unos elfos, y hay distintas razas. Maudra es la reina de una de esas razas y será una de las gobernantes que encabece la batalla para rescatar el cristal que está en manos de los Skeksis que son unos buitres malignos que están enfermando a todo el mundo. Es una reina fuerte, bondadosa pero enérgica, un personaje muy bonito”.

¿Ya había prestado su voz para algún personaje de este tipo?

“No, es la primera vez que doblo un personaje que fue originalmente hecho en inglés. En dicho idioma lo hace la actriz Lena Headey, Cersei en Game of Thrones. Yo había hecho animación de origen, una película de Carlos Carrera, increíble, que se llama Ana y Bruno, ese fue el proceso al revés, primero haces la voz y luego la animación. Aquí me toca doblar encima del muñeco, es una tarea difícil, al hacerlo en español tiene que caber perfectamente en el tiempo en el que se hizo en inglés y que coincida con la boca del muñeco. Es una tarea complicada pero después de un rato le agarras la onda y empieza a fluir. Sí es difícil”.

¿Cuánto tiempo duro

la grabación?

“Hacer esta serie fue una tarea larguísima para quienes la produjeron, todos los sets los construyeron, no es animación, los muñecos se están moviendo ahí con tecnología avanzada, pero el trabajo de nosotros, que fue darle la voz, se hizo en una semana en mi caso”.

¿La voz de Maudra tenía alguna característica especial?

“Evidentemente estoy escuchando el trabajo de Lena, que es inglesa y tiene este tono grandilocuente. Es una reina y al mismo tiempo no debe ser impositiva ni dura. Es un personaje que está de lado de quienes están tratando de reconquistar el bien en este mundo, debe tener una mezcla especial, ser fuerte pero bondadosa”.

¿Y en esa semana de trabajo cuidó su voz de manera especial?

“Claro, todo tu personaje lo vas a sacar a través de tu voz, no hay posibilidades de que expreses con los ojos o con el cuerpo, todo tiene que estar traducido en la voz. En general los actores tenemos que cuidar este instrumento, existe un entrenamiento vocal y hay que cuidar esta herramienta”.

¿Qué se va a encontrar la gente con esta serie?

“Es una épica, tiene un mundo lleno de personajes fantásticos. Creo, y es una visión mía, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Se trata de salvar la tierra, utilizar el poder en beneficio de todos y no solo de unos cuantos. Esta hecha de una manera artesanal pero poderosa, es algo innovador en ese sentido, como te digo, no es animación, realmente construyeron otros mundos, estos seres se están moviendo físicamente ahí y es como de verdad transportarte a este mundo fantástico. La historia es deliciosa, los personajes tienen una expresión divina en la mirada y es la precuela de una cinta de culto, The Dark Crystal, del extraordinario Jim Henson. Vale la pena hacerle un homenaje a él con esta serie que produce su nieta”.

¿Qué tanto cambió su vida con la nominación al Óscar?

“He tratado de que no cambie mucho, solo atesorar ese momento como algo hermoso de la vida. Lo que hice, regresando de esa experiencia, fue hacer teatro, donde me construí como actriz. Quise concentrarme en eso, un poco para regresar y poner los pies en la tierra y ahora este proyecto fue muy bueno porque además de bonito no me tomó mucho tiempo. Lo que quiero ahorita es descansar y ver qué proyectos quiero hacer, pero sobre todo darme un tiempo de descanso”.

Ha sido un año maratónico...

“Sí, hay otras áreas de la vida que por trabajar todo el tiempo, descuidamos. Es lo que quiero ahora atender”

¿Tiene planes en proyectos internacionales?

“Yo espero que sí, (risas) sí”..