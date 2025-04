Milo y yo, una serie que sensibiliza sobre el autismo y el cuidado

“A mí eso me pareció muy lindo, así que los invité a mi casa. Eran temas que ellos nunca habían hablado porque ser hermano de una persona que tiene una condición implica muchas cosas como saberse siempre el segundo, siempre estar cuidando, ser un segundo papá o una segunda mamá. En ese encuentro les propuse que hiciéramos el proyecto y que participáramos en una convocatoria”, explica Víctor.

El guion de esta historia fue escrito por Laura Pérez, Juan Camilo Velandia y Víctor Quesada, quien también es su director. La idea nace de la intimidad de las experiencias personales de dos de sus guionistas: Laura tiene una hermana con síndrome de Down y Juan Camilo, un hermano dentro del espectro autista. Víctor, como le contó a EL COLOMBIANO, representa un punto de encuentro en la historia: sin que sus futuros compañeros de escritura lo supieran, él se había enterado de que los hermanos de Laura y Juan Camilo estudiaban en el mismo colegio.

En Colombia, no se sabe con certeza cuántas personas tienen autismo. A pesar de la ausencia de cifras oficiales, diversas organizaciones y fundaciones se han encargado de visibilizar esta condición, que se caracteriza por afectar la manera en que una persona socializa y se comunica con los demás.

La producción es protagonizada por Juan Camilo Castillo –actor bogotano que ha participado en producciones originales de Netflix y Apple TV+ como Triple Frontera y The Big Cigar– y Laura Pérez, quien también es su guionista. El elenco también contará con Consuelo Luzardo, Diana Ángel y Julio César Herrera.

Para el proyecto, Víctor cuenta que siguió siendo ese punto medio: entre Laura, Juan y él construyeron la historia que no se queda solo en la experiencia personal, sino que tiene todos los elementos para ser una ficción que enganche al público. Además de tener en cuenta lo que han vivido las familias de sus guionistas, para la realización de Milo y yo se hizo una investigación más amplia, en la cual el director resalta la importancia del centro formativo para jóvenes en condición de déficit cognitivo severo, Opciones; y las organizaciones La Casa Azul y Asdown.

A pesar de que hay producciones internacionales que hablan sobre las experiencias de las personas autistas –como la serie Atypical–, en Colombia no se había realizado una producción cuyo argumento central fuera la historia de una persona con esta condición. Y es que para Víctor uno de los mensajes más importantes es dejar claro que esto no se trata de una enfermedad. “Todos somos diversos, pero lo más importante es visibilizar algo a lo que hoy en día la gente no le da relevancia. Actualmente las personas tienen muchas presunciones sobre esta condición y también, por ejemplo, sobre la discapacidad. Hay mucha ignorancia, cuando esta condición lo que hace es que ellos vean el mundo de manera distinta”, explica el director.

Además de mostrar lo que significa e implica la neurodiversidad, Milo y yo es una reflexión sobre el cuidado y la complejidad detrás de la figura del cuidador que, como considera Víctor, es un punto de vista poco abordado. “Yo creo que todo el mundo, en cada familia de este país, tiene alguien que le preocupa y que necesita ser cuidado. Pero a veces los cuidadores no son tenidos en cuenta y por eso me parece bastante bonito haber podido hacer este proyecto”.