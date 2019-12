Las series internacionales favoritas de los Colombianos según Netflix

La llegada de las plataformas de streaming ha generado que así como en Colombia se ve una serie turca o japonesa, en Francia o Italia se pueda ver una colombiana.

Y dejando de lado la alta cantidad de series y producciones de Estados Unidos, Netflix resaltó esas historias internacionales favoritas de los colombianos.

“Como ha sido demostrado por producciones como The End of the F ** ing World, Dark, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes”, dijo Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales de Netflix.

Según la plataforma, el número de espectadores en Colombia que disfrutan de series y películas que se producen en todo el mundo incrementó en 79% comparado con el año pasado.

La serie internacional más vista en Colombia es La casa de Papel, pero además de la española hay más series internacionales que se ganan el clic de los usuarios y son las siguientes:

Sex Education (Reino Unido): Otis Milburn es un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, videos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, Otis es un reticente experto en el tema que usa sus conocimientos para mejorar su estatus en la escuela junto a una chica ruda y lista llamada Maeve. Ya se anunció el estreno de la segunda temporada para el 17 de enero de 2020.