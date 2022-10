House of the Dragon llega hoy al final de la primera temporada y dejará empezada una de las partes más llamativas de la historia de la dinastía Targaryen, la llamada “danza de dragones”, una guerra civil por el trono de hierro.

El balance

Faltando solo un episodio por verse (el de este 23 de octubre) George R. R. Martin dijo estar feliz con el resultado de los primeros nueve capítulos y lo escribió en su blog oficial. Agradeció al showrunner, escritores, directores y actores por llevar a buen término su historia.

Para Juliana Abaunza, escritora del libro Series largas, novios cortos y quien acaba de estrenar su pódcast Juliana y Alejandro ven televisión, la serie le ha parecido muy entretenida y destaca el gran elenco y trabajos particulares como el del equipo de vestuario: “Siento que cada episodio me ha tenido pegada a la pantalla esperando el siguiente, hay algunas cosas que no me han gustado como la iluminación y corrección de color, pero eso pasa desde Game of Thrones”, también detalla que algunos saltos temporales le quitó esa posibilidad de ver a algunos personajes a profundidad.

En general los seguidores comentan desde ya la ansiedad que tendrán de cara a la segunda temporada que aún no se ha empezado a filmar ni tiene una fecha de estreno tentativa.

El último episodio se llama “La reina negra”, y mientras pasa la tusa televisiva puede escuchar este lunes 24 de octubre a las 6:00 p.m. por el Twitter @elcolombiano, un Spaces dedicado a analizar este último capítulo y lo que puede venir en futuras temporadas.