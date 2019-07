La serie, que estrenó su tráiler final la semana pasada tiene como protagonistas a cinco niños, hoy adolescentes, que el público ha visto crecer desde la primera temporada. Junto a Winona Ryder, David Harbour es el ancla adulta de la serie y, en una entrevista con Efe, el actor que interpreta el jefe Hopper afirmó que siente el deber de cuidar y orientar a los jóvenes protagonistas, pero aseguró que no necesitan “sobreprotección”.

“Siento las mismas cosas que imagino que siente un padre, ya que no tengo hijos. Por supuesto me siento protector de ellos. Siento amor y también me siento orgulloso. Pero luego me doy cuenta de que están bien, de que les va bien. Realmente no necesitan mi sobreprotección”, dijo entre risas.

La fama mundial ha irrumpido en la vida de estos jóvenes, especialmente en el caso de Millie Bobby Brown (Eleven), pero Harbour confía en que sabrán sortear con madurez y pericia los peligros de Hollywood.

“El mundo cambia, los medios cambian, y los niños en general son más inteligentes y espabilados sobre crecer en la era moderna que la gente vieja como yo”, consideró el actor, quien bromeó con que no quiere ser como los abuelos que gritaban a sus nietos por escuchar rock.

Cuenta la agencia Efe que muy poco se puede contar de las nuevas travesuras de los niños de Hawkins y las oscuras fuerzas del mundo paralelo Upside Down, ya que el secretismo rodea a Stranger Things de tal manera que los periodistas que cubrieron la promoción de la tercera temporada recibieron una extensa lista de puntos de la trama que no podían mencionar en sus artículos.

Según Harbour el octavo episodio, el final de esta temporada, será especial, “pasan muchas cosas magníficas y majestuosas que son muy sorprendentes y que no esperaba”, prometió.