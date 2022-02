Desde agosto del año pasado los televidentes empezaron a ver el final de The Walking Dead (TWD), la serie de horror posapocalíptico. Se trata de un final por fragmentos, para darle más dramatismo a la historia que termina definitivamente en esta temporada once, aunque todavía falte un buen tramo.

Los primeros fueron ocho capítulos que se estrenaron entre agosto y octubre de 2021, y ahora se puede ver una nueva parte, ocho capítulos más, uno cada domingo en la noche desde ayer, por ocho semanas. Quedan faltando otros ocho que aún no tienen fecha de estreno definida.

Lidiar con un final así ha sido particular para los actores y lo han hablado entre ellos, cuenta en una conversación vía zoom, y con ayuda de un intérprete de señas, la actriz sordomuda Lauren Ridloff, quien interpreta a Connie desde la octava temporada.

“Hay tanto contenido que tuvimos que dividirlo en tres partes. Conversando con Greg Nicotero (director de algunos episodios) pensamos que había que darle lo mejor a los seguidores. Hay mucha seriedad del elenco para traer lo mejor posible en una historia que ha estado funcionando durante tanto tiempo y ha impactado a tantas personas en el mundo”.

Para Lynn Collins, Leah en la serie desde 2021, es justo que llegue el final: “Seamos sinceros, con el último episodio de la temporada 11 vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? En última instancia, la historia termina y es cierto. Norman Reedus (Daryl en la serie) ha tenido ofertas para hacer spin off (derivadas), así como Lauren. Que decidan hacerlo o no, va a ser interesante, puede que quieran hacer otra cosa. ¿Te imaginas interpretar un personaje 11 años? Yo no puedo. Con Leah llevo más o menos un año y me siento extraña”.

Que este camino hacia el final guste o no, serán los televidentes los que lo decidan. Los actores cuentan que hubo mucho trabajo, pero sobre todo la sensación del deber cumplido. Lo más probable es que cada ocho días, y tras la disponibilidad de cada episodio por Star+, las redes reaccionen.