Umbrella Academy: una combinación de superpoderes, puños y familia

Esta no es una típica historia de superhéroes. Sus protagonistas son siete niños que por nombre tienen un número asignado del uno al siete. Cada uno con un poder especial, excepto una, la séptima, que en vez de un superpoder, desarrolló una habilidad para interpretar el violín.

Su casa, Umbrella Academy, era más una escuela para superhéroes que un hogar. Eran niños que combatían el crimen, usaban uniformes, antifaces, y estaban bajo el comando de su padre adoptivo, el millonario Sir Reginald Hargreeves, quien cometía toda clase de atropellos por hacerlos usar sus poderes como una especie de Liga de la Justicia infantil.

Fue él quien se ofreció a adoptarlos al enterarse de que una camada de 43 niños había nacido justo el mismo día en extrañas circunstancias por todo el mundo. Hargreeves solo consiguió quedarse con siete de ellos y los crió más como un sargento que como un padre.

Con el tiempo el grupo se fragmenta, uno de ellos muere, otro desaparece y años después, ya adultos, cinco de ellos se encuentran el día en que fallece su padre. Cada uno llega con sus líos en su cabeza, con su poder y la responsabilidad de salvar al mundo una vez más.

De las páginas a la tv

El mundo de Umbrella Academy, que ahora es una producción de Netflix, aunque tiene un trasfondo triste, está dotado de humor y buena música. Pero antes, nació siendo una serie de cómics. Fue creada por Gerard Way y el ilustrador brasileño Gabriel Bá. Way es recordado por haber sido el vocalista del grupo de pop punk My Chemical Romance, pero muchos aún desconocen su pasión por el arte gráfico.

“Me sentía muy incomprendido en el colegio, muy distinto, como alguien que no encajaba”, contó Way a EL COLOMBIANO en la CCXP de São Paulo. “No era bueno en los deportes, solo dibujaba cosas raras todo el tiempo, escribía cómics y veía películas de terror, no era como muchos de los otros niños”.

Por eso empezó a frecuentar tiendas de cómics después de ir al colegio y estudió arte porque quería crear cómics. De hecho, el primero que publicó lo ingenió siendo apenas un adolescente. Se involucró en la música y resultó ser parte de uno de los grandes fenómenos adolescentes de la década pasada, pero nunca olvidó su pasión por el dibujo.

Umbrella Academy se publicó por primera vez en 2007 con el apoyo de Dark Horse y 12 años después llega a la televisión bajo la visión de Steve Blackman, showrunner (productor/guionista) del programa.

Para Way, estar en una banda fue una gran inspiración. “Cuando empiezas joven como yo con My Chemical Romance, vives en una banda y te vuelves parte de una familia disfuncional. Todavía amas a los demás y te preocupas por ellos, pero es crecer en una olla a presión y luego añadirle fama encima”.

Por eso considera que muchas de las experiencias que vivió con el grupo musical se plasmaron en Umbrella Academy: fama, trauma, expectativas y también esa dinámica de convivencia al límite.

Habitar la academia

La puesta en escena es encabezada por actores reconocidos, entre ellos Ellen Page (Juno, Inception), quien interpreta a número Siete o Vanya (su nombre más humano). Junto a ella están Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Mary J. Blige y Robert Sheehan.

Para ellos, usar un mundo tan distinto como el de los superhéroes para narrar los daños a la infancia los llamó la atención de asumir el reto: “la idea de este equipo de niños superhéroes que está forzado a estar en unas situaciones extremadamente peligrosas, ser explotados por mercadeo y cómo eso los afecta cuando son adultos. Todos luchan a su manera”, dijo Page.

Umbrella Academy no depende de los superpoderes – reflexiona su compañero David Castañeda. Habla mucho más del abuso a menores y cómo estos niños que fueron usados como producto tuvieron afectaciones muchos años después.

Y es que aunque hay puños, persecuciones, peleas y explosiones, los personajes están constantemente enfrentando su pasado.

“Nunca pensé que si tenía que ser un superhéroe tendría que ir a tanta profundidad como con este personaje”, confesó Hopper, el número Uno. “Creo que muchos de los personajes quieren olvidarse de sus poderes. Como niños definitivamente los definieron pero no los definen como adultos, es algo con lo que tienen que lidiar”.

La actriz y cantante Emmy Raver-Lampman añadió: “creo que en el comienzo ellos piensan que sus poderes serán algo maravilloso y a medida que crecen, no saben qué hacer con ellos exactamente, no lo entienden. Creo que eso los aisla a todos y están en un limbo. Es un momento anti superhéroe, porque quizá se dan cuenta de que su vida sería más sencilla sin los poderes”.