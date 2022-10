La carrera del canadiense Victor Gaber comenzó con el musical “Godspell” que se vio en cines en 1973 y por el que recibió cartas desde Colombia, “siempre me sorprende que me reconozcan, yo era mucho más joven y recuerdo correo que llegaba de seguidores desde Colombia”, le contó a EL COLOMBIANO en una conversación en la que no solo habló de su carrera por cerca de 50 años en cine y televisión sino de su nuevo proyecto “Family Law”, una comedia dramática que se estrena este 6 de octubre a las 10:50 p.m. por Universal TV.