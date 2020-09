La comedia El Príncipe del rap, conocida como The Fresh Prince of Bel-Air, una de las más populares en la década de los 90, volverá 30 años después de su estreno como un drama, que también protagonizada por Will Smith en forma de drama.

El propio Smith anunció el proyecto este martes desde su canal de YouTube, cuya idea parte de un vídeo publicado en esa plataforma que, a modo de tráiler, modificaba el sentido del argumento y que finalmente ha interesado a la plataforma estadounidense Peacock,...