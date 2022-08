La primera entrega de The Joker (también conocido como el Guasón) se convirtió en el fenómeno cinematográfico de 2019 al recaudar más de 1.000 millones de dólares en el mundo y conseguir 11 nominaciones a los premios Óscar. Joaquin Phoenix, el protagonista, obtuvo la estatuilla en la categoría de mejor actor protagonista.

Tras el boom en taquilla que significó la película en 2019 y la cosecha de buenos comentarios por parte del público y los críticos, The Joker, el archienemigo de Batman, prepara su retorno a las salas de cine.

Otros que vienen detrás

Harley Quinn no solo hará parte de The Joker, sino que tendrá su serie animada, confirmó HBO Max, aunque la plataforma no dio las fechas tentativas del lanzamiento.

La producción cuenta con Hiedra Venenosa y con un elenco de héroes y villanos que viven en Ciudad Gótica. Harley Quinn ya había protagonizado en cine la saga Escuadrón suicida (2016 y 2020) y Aves de presa ( Birds of Prey) con Margot Robbie como intérprete de la villana redimida.