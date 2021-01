Ya Game of Thrones no es la serie más pirateada en el mundo

The Mandalorian, de Disney +, fue la serie más pirateada en todo el mundo en 2020, un dudoso honor en el que esta producción derivada de la saga Star Wars ha tomado el relevo de Game of Thrones (2011-2019).

Según un análisis del portal especializado TorrentFreak, que citaron este lunes medios estadounidenses como Variety o The Wrap, The Mandalorian, que forma parte del catálogo de Disney+, fue la serie más pirateada el año pasado a través de BitTorrent por delante de The Boys (Amazon) y Westworld...