HBO lanza primer tráiler de la serie “The New Pope”

El tráiler oficial muestra como Jude Law causa sensación en una playa rodeado de mujeres, mientras John Malkovich es aclamado en el Vaticano. “The New Pope” es la continuación de “The Young Pope” y será presentada este fin de semana en Venecia por su director Paolo Sorrentino.

En el video se promete una divertida mezcla de provocación y clasicismo, el estilo en el que mejor se mueve el realizador italiano.

El adelanto comienza en una playa de arena dorada, cielo azul y mar en calma, del que sale Jude Law en un escueto vestido de baño blanco que brilla conforme el actor, que en la primera serie interpretó al ficticio Papa estadounidense Pío XIII.

Una sucesión de escenas azules, blancas y luminosas, que contrasta con las que protagoniza el nuevo fichaje de la serie de HBO, Sky y Canal+, John Malkovich, que recorre los oscuros pasillos del Vaticano ataviado como el Papa. Su rostro, serio y concentrado, contrasta con el de Law, que sonríe a su paso por la playa e incluso lanza un guiño a la cámara.

El final del tráiler llega como una revelación: Malkovich aparece con los ojos cerrados y el ceño fruncido. Como oposición a esta escena, Sorrentino muestra a una joven pelirroja con un velo azul en la cabeza, que se desmaya cuando Law pasa por delante.

Tras las buenas críticas obtenidas con la primera parte, Sorrentino vuelve con nueve episodios, en los que aparecerán caras conocidas para los seguidores de “The Young Pope”, como Cécile de France, Ludivine Seigner o Maurizio Lombardi, pero también otras nuevas, entre las que se encuentran Henry Goodman, Yuliya Snigir y Massimo Ghini.

También aparecerán en la serie la actriz Sharon Stone y el cantante Marilyn Manson, aunque se conoce poco de sus personajes.

“The New Pope”, está escrita por Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, es una producción de Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside, coproducida por Haut et Court Tv y The Mediapro Studio.

La producción de esta secuela, de cuya trama se conoce poco hasta el momento, ha causado gran revuelo durante su rodaje. A lo largo de los últimos seis meses han sido habituales las filtraciones de imágenes en redes sociales, entre las que destacaron las de John Malkovich desfilando frente al Vaticano como el Papa, o las de Jude Law, andando por la orilla de una playa con el bañador que aparece en el tráiler.