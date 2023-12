La mujer fue sorprendida haciendo un gesto peculiar a la cámara , mostrando el dedo medio de la mano, y el video del incidente no tardó en volverse viral, generando una ola de comentarios y reacciones en las redes. Lo llamativo del momento, señalaron algunos, fue la rápida transición de gestos de la presentadora.

Frente a esto, la presentadora declaró que solo se trataba de una broma. “Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0... incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara”, dijo Moshiri en su cuenta de X.

Además, confesó que no esperaba que la cámara trasmitiera este momento. “¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. En realidad, no estaba apuntando con el dedo medio a los espectadores, ni siquiera a una persona. Era una broma tonta destinada a un pequeño número de mis compañeros”, explicó la periodista israelí.