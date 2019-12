Pequeños secretos que esconde la Navidad

Hay múltiples figuras y simbolismos que hacen parte de esta época familiar en el año y aunque son aceptadas de manera general, hay muchas que no se sabe por qué siguen intrínsecamente unidas a la Navidad.

Aunque en Medellín no caiga nieve y se crea más en el Niño Dios que en Papa Noel, sería difícil imaginar una Navidad sin ellos (al menos en las decoraciones del hogar).

Los nombres de los Reyes Magos no surgieron sino hasta el siglo VII y no siempre fueron tres. Primero solo se habló de dos reyes que fueron a recibir al niño recién nacido.

Fue apenas hasta el siglo IV que se estableció que la fecha del nacimiento de Jesús había sido el 25 de diciembre.

Desde el siglo III y II a.C. los indoeuropeos tenían un inmenso respeto por los árboles y los respetaban como un elemento sagrado de la naturaleza. Cuando las hojas del roble caían, llenaban de telas y piedras de colores las ramas para invitar de vuelta al espíritu de la naturaleza.

1930

Fue el año en el que Coca Cola, por medio de una publicidad, mostró a una persona disfrazada de Santa Claus (ya no tanto como gnomo) y de ahí se fue afianzando el concepto del personaje que se tiene hoy en día.

XIX

A partir de ese siglo se empezó a instaurar la tradición de besarse debajo del muérdago en Estados Unidos. Los druidas (sacerdotes celtas) creían que la planta era milagrosa y sagrada.

Fue con el poema An Account of a Visit from St. Nicholas de Clark Moore que se empezó a caracterizar a Papá Noel. El ilustrador Thomas Nast, en 1863, creó una primera versión en la que lo representaba como un gnomo que fue evolucionando en su caracterización.

El villancico nació como un poema musicalizado entre el siglo XV y XVI en España. Inicialmente se refería a asuntos amorosos y profanos.