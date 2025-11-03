350 años de Medellín y 20+ ideas para el futuro: El corredor que se convertirá en el corazón de Medellín

Colaboración especial de Ricardo Peláez Restrepo
El mundo envejece, y Medellín no es ajena
Medellín cumple 350 años y su próximo gran proyecto debe ser el corredor de entretenimiento: un eje urbano que convierta 3,5 kilómetros de las riberas del río en su corazón cultural y económico, y que posicione a la ciudad como capital latinoamericana del entretenimiento.
Afortunadamente, Medellín ya cuenta con iniciativas aisladas, inversiones billonarias a lo largo de su historia e infraestructuras que, de alguna forma, ya funcionan, pero que requieren de un urbanismo que las conecte y articule para multiplicar su impacto. La ciudad debe pensar en el corredor de entretenimiento como un ecosistema integrado que acumule energía alrededor de la exportación cultural.
A lo largo de 3,5 kilómetros lineales sobre el río Medellín, el corredor de entretenimiento no inventa nada: solo conecta y potencia lo existente. Es una invitación a enriquecer la oferta cultural y turística actual entre el Museo de Arte Moderno (MAM), y el Centro de Eventos La Macarena. Además, incide indirectamente en la zona deportiva del Atanasio Girardot, el centro y áreas estratégicas como el campus de la UPB y el barrio Conquistadores.
Tras seis años y tres administraciones, la plaza de toros La Macarena logró en 2024 la aprobación del Decreto 0813, que adopta el Plan Especial de Manejo y Protección La Macarena (PEMP-LM), considerado hoy el más importante formulado en el país. Con ello, el recinto se prepara para ser transformado en una gran arena de eventos con estándares internacionales.
El Teatro Metropolitano, con el apoyo de sus aportantes, anunció el inicio de obra de un nuevo escenario al aire libre; Plaza Mayor trabaja en un master plan para modernizar y ampliar su infraestructura; el Perpetuo Socorro, bajo el liderazgo de Comfama, avanza como distrito cultural; EPM diseña un plan maestro para transformar aún más los alrededores de su edificio principal en un gran proyecto de ciudad; el MAMM se mantiene como ícono de Ciudad del Río, con un terreno del distrito pendiente de desarrollo cultural en esa zona; y Parques del Río se consolida como eje articulador del corredor de entretenimiento y como uno de los desarrollos urbanos más importantes de los últimos años. Un escenario, que es, además de los eventos culturales, quizá el más masivo y multiestrato de la ciudad: la temporada de Navidad.
A estas infraestructuras se suman la intención del distrito de crear un nuevo ícono en el Parque La Paloma; el desarrollo del Plan Parcial de Naranjal, con una vocación más contemporánea; la potencialización y conectividad del cerro Nutibara con Parques del Río y los cerros tutelares; el Plan Parcial del Sagrado Corazón, que, por su ubicación estratégica y su marco normativo, podría convertirse en un distrito de producción audiovisual indoor, y la iniciativa de la Gobernación para sacar adelante el Tren de Cercanías. Cada uno de estos proyectos tiene una agenda propia y aislada: algunos son públicos, privados y otros mixtos, pero todos emergen de la misma fuerza cultural y turística.
Los ecosistemas no se crean de la noche a la mañana ni le pertenecen a un político o empresario en particular. Son fruto del desarrollo de una sociedad pujante, con capacidad de ejecución, que sabe convertir la adversidad en creatividad y desarrollo económico. Medellín no es la excepción.
Algunas infraestructuras dentro del corredor, como La Macarena, fueron construidas hace más de ochenta años. El Metropolitano fue inaugurado en 1987; Plaza Mayor en 2006; el edificio EPM en 1997; Parques del Río 1 en 2015, y Parques del Río 2 en 2019. Incluso la canalización del río Medellín, que data de 1930, es evidencia del proceso histórico de consolidación urbana. Si hace un siglo lo canalizamos para la industria, hoy debemos devolverlo como eje cultural, ambiental y humano del valle.
Ejemplos como Dubái, Las Vegas, Austin, Singapur, Tokio, Barcelona o Ámsterdam demuestran el impacto cultural y económico del entretenimiento. La oferta estimula la demanda: se deben crear la infraestructura y las condiciones adecuadas para que el contenido haga lo suyo.
Las metas de crecimiento turístico de Medellín —de uno a tres millones de visitantes extranjeros— requieren un aumento constante de la oferta cultural. De lo contrario, la recompra no será suficiente y la ciudad encontrará su techo rápidamente o migrará hacia ofertas como la droga y la prostitución, que comprometen el tejido social.